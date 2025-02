Traurige Nachricht: Ex-Innenminister Gerhart Baum ist gestorben

Der frühere deutsche Innenminister Gerhart Rudolf Baum ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Der FDP-Politiker prägte die deutsche Politik in den 1970er und 80er Jahren, insbesondere als Innenminister in Helmut Schmidts Kabinett während der RAF-Terrorherrschaft.

Der ehemalige deutsche Innenminister Gerhart Rudolf Baum ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das bestätigte die Frau des Politik ers gegenüber ARD. Gerhart war in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren eine prägende Figur der sozialliberalen Bewegung innerhalb der FDP und diente von 1978 bis 1982 als Innenminister im Kabinett von Kanzler Helmut Schmidt. Besonders in dieser Zeit, die vom Terror der Roten Armee Fraktion ( RAF ) geprägt war, stand Gerhart vor großen Herausforderungen.

Seine politische Haltung und sein Engagement machten ihn zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit in der deutschen Politik. Auch Christian Lindner meldete sich auf Instagram bereits zum Tod seines Politiker-Kollegen zu Wort. 'Mit Gerhart Baum haben unser Land und die Freien Demokraten eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie verloren. Er war eine unabhängige Persönlichkeit mit kritischem Urteil, die unsere liberale Familie gestärkt hat', schreibt der FDP-Politiker zu einer gemeinsamen Bilderreihe der beiden Männer. Christians Gedanken seien aktuell bei Gerharts Familie und seiner Frau Renate. Gerhart wurde 1932 in Dresden als Sohn einer Rechtsanwaltsfamilie geboren. Die Bombardierung Dresdens zwang die Familie 1945 zur Flucht und verschlug sie 1950 nach Köln. Dort zog es ihn nach dem Studium ebenfalls in den juristischen Beruf, doch es war vor allem sein politisches Engagement, das ihn ab den 1970er-Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Mit seinem langjährigen Freund Burkhard Hirsch, der 2020 verstarb, teilte er eine tiefe gemeinsame Überzeugung für den Schutz demokratischer Grundwerte





