Trauriger Derby-Sieg doch ein Klassiker – und dann folgen die Abschiedsgedanken

Der FC Carl Zeiss Jena gewinnt das Derby gegen den Erzrivalen, verpasst jedoch den Aufstieg. Der bitter-süße Abschied von Trainer Volkan Uluc rückt in den Fokus – final steht noch das Landespokal-Finale bevor, bei dem sich die Jenaer einen Ausklang verdienen wollen.

Ein bitterer Moment für den FC Carl Zeiss Jena: Obwohl sie im Derby gegen den Erzrivale n vor 13.123 Zuschauer:innen in der ad-hoc-Arena im Ernst-Abbe- Sport feld mit 2:0 siegten, blieb die Euphorie aus – denn zeitgleich festigte Lok Leipzig durch ein 5:2 gegen Magdeburg II seinen Tabellenplatz und vereinzelte die Aufstieg sträume der Jenaer.

"Das ist der traurigste Derby-Sieg meiner Karriere", resümierte Jenas Moritz Fritz nach dem Spiel, der wie seine Mannschaftskolleg:innen den anfeuernden Wortenكير von Kapitän Nils Butzen lauschte: "Wir können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. " Doch das Gefühl von Elation wollte sich bei Fritz noch nicht einstellen. "Es wird ein, zwei Tage dauern, bis das wirklich durchschlägt", mutmaßte Cheftrainer Volkan Uluc über die vergebliche Meisterjagd seiner Elf.

Doch die Enttäuschung lag schwer in der Luft – sie war der Abschied von einer emotionalen Saison, die so viel verlangt hatte.

"Das Spiel gegen Erfurt zeigt, was wir für eine Mannschaft sind – wie sehr wir kämpfen und was wir zu leisten imstande sind. Genau das hat uns Butzen auch gesagt – dieses Mindset macht uns stark", so Fritz. Doch der Saisonabschluss steht noch bevor: Am kommenden Samstag (11.30 Uhr) wartet im Landespokal-Finale eine letze Chance – gegen ZFC Meuselwitz, wo laut Fritz das Ziel klar ist: der Sieg, der die Spielerkarrieren mit einem letztlichen Triumph krönen soll.

"Das Stadion wird wieder voll sein und die Fans geben uns die nötige Energie. Wir fühlen uns gestärkt.

" Doch dieser letzte Einsatz in der laufenden Spielperiode hat noch eine emotionale Note: Uluc wird nach dem Finale abtreten. Der Trainer hatte vor dem letzten Spielen von seiner Vertragsklausel Gebrauch gemacht und angekündigt, im Falle eines verpassten Aufstieges zu gehen. Die Mannschaftenantwortete auf diesen Schicksalsmoment mit einer kämpferischen Schlussoffensive.

"Zwischen uns und dem Trainerteam ist keine Diskrepanz – unsere Einheit ist unzertrennlich. Das erinnert man im Spielen, als ein geschlossenes zusammenhängendes Team", betonte Fritz. Noch einmal muss das funktionieren, noch einmal das Letzte geben – denn danach soll der Stolz Raum haben: "Dann wird bei uns auch die Freude herausspulen", schloss Fritz ab mit einem Funken Hoffnung auf das Finale





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FC Carl Zeiss Jena Derby Erzrivale Meisterschaft Aufstieg

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