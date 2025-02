Trauriger Einsatz: Rentner stirbt nach Einsturz seines Hauses

Ein 73-jähriger Rentner starb, nachdem sein Haus in Stutensee-Spöck (Landkreis Karlsruhe) einstürzte. Einsatzkräfte konnten ihn nach sechs Stunden aus den Trümmern befreien, doch er verstarb noch während des Transports ins Krankenhaus.

Mehr als 100 Einsatzkräfte machten sich am Dienstagmorgen in Stutensee-Spöck (Landkreis Karlsruhe) daran, den 73-jährigen Rentner Hermann P. aus den Trümmern seines einsturzgefährdeten Hauses zu befreien. Hermann P. schlief zu dieser Zeit in seinem Schlafzimmer, als plötzlich eine Explosion das Haus zum Einstürzen brachte.

Die Feuerwehr wurde um 5:50 Uhr alarmiert und konnte nach stundenlangem Einsatz unter Einsatz von Stahlträgern und Holzbalken schließlich um 11:50 Uhr den Mann aus den Trümmern befreien. Hermann P. wurde durch die Rettungshelfer in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch noch während des Transports an seinen schweren Verletzungen starb. Laut Polizei war die dramatische Veränderung seines Zustands für die Einsatzkräfte unerwartet. Ein Ventilator wurde während des Einsatzes eingesetzt, um frische Luft ins Gebäude zu pumpen, und eine Wärmelampe war im Schlafzimmer platziert, um eine Unterkühlung zu verhindern. Die Nachbarn waren schockiert von der Explosion. Wadud Abdulla (21), ein Anwohner, berichtete: „Es war ein irrer Knall. Wir sind immer noch erschrocken. Durch die Druckwelle sind unsere Fensterscheiben zerbrochen, die Rollos sind kaputt, und in der Wand sind mehrere Risse.“ Hermann P. lebte nach Informationen der BILD Zeitung alleine in dem Haus. Ein Nachbar erzählte, dass er früher Briefträger war und zuletzt in der Landwirtschaft gearbeitet hatte. Zwischenzeitlich soll er in einem angrenzenden Holzschuppen auf seinem Grundstück gelebt haben und danach wieder ins Haus gezogen sein. Ob es bereits zuvor Probleme mit dem Gebäude gab und er deshalb auf den Schuppen auswich, ist unklar.





Einsturz Rettung Trauer Katastrophe Baden-Württemberg

