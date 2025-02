Trauriger Fund: Zwei Meerschweinchen im Tierheim Nürnberg verstorben

Zwei Meerschweinchen wurden kürzlich im katastrophalen Zustand im Tierheim Nürnberg abgegeben. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung starb eines der Tiere bereits kurz nach Ankunft. Das Tierheim appelliert an die Öffentlichkeit und mahnt zur Verantwortung im Umgang mit Tieren.

Das Tierheim Nürnberg meldet erneut einen traurigen Fall. Zwei Meerschweinchen-Weibchen wurden kürzlich dort abgegeben. Die ehemaligen Besitzer gaben Zeitmangel als Grund an, berichtet das Tierheim. Da die Besitzer den Pflegern die Namen der Tiere nicht nennen konnten, erhielten sie vor Ort die Namen Sky und Moon. Leider blieb nicht viel Zeit, eine Beziehung zu den Meerschweinchen aufzubauen, denn ihr Zustand war katastrophal.

Sky lag fast in Seitenlage, was den früheren Besitzern jedoch nicht auffiel. Da das Meerschweinchen sehr schwach atmete, wurde es sofort den hauseigenen Tierärzten vorgestellt. Trotz sofortiger Hilfe starb Sky zehn Minuten nach Ankunft im Tierheim.Der tragische Tod des Meerschweinchens veranlasste das Tierheim Nürnberg, sich erneut mit eindringlichen Worten an die Community zu wenden. Laut den Besitzern waren die Tiere „irgendwann“ sogar in der Tierklinik, berichtet die Nürnberger Einrichtung. Trotz dieser Behandlung war ihr Zustand prekär. Bei Moon stellte das Tierheim Nürnberg ein Loch in der Backe fest, das bereits eitrig war. „Wir sind es langsam leid, aber aus Liebe zu den Tieren appellieren wir mal wieder“, schreiben die Tierschützer. Das Schicksal der beiden Meerschweinchen sei ein „trauriges Beispiel für viele katastrophale Zustände, in denen gerade Kleintiere bei uns oft abgegeben werden“.Aus diesem Grund warnt das Tierheim davor, Tiere nur zu beschaffen, wenn man die nötige Zeit, das nötige Geld und die nötige Lust hat, „die Verantwortung ein Tierleben lang zu tragen“.





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TIERSCHUTZ MEERSCHWEINCHEN TIERHEIM NÜRNBERG VERANTWORTUNG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Meerschweinchen Betty im Zug gefunden - Tierheim sucht BesitzerEin Meerschweinchen namens Betty wurde in einem Zug auf der Strecke von Hannover nach Bremen gefunden. Die Polizei brachte das Tier ins Tierheim, wo es sich in Quarantäne befindet. Das Tierheim hofft, dass sich der Besitzer von Betty meldet.

Weiterlesen »

Verrückter Handball-Transfer: Zwei Spiele in zwei Tagen für zwei Klubs mit 42 JahrenAm vergangenen Wochenende kam es in der Handball-Bundesliga zum Domino-Transfer.

Weiterlesen »

Apoll, der ausgesetzte Hund, stirbt im Tierheim NürnbergApoll, ein achtjähriger Rüde, wurde in seinem Zwinger im Tierheim Nürnberg leblos aufgefunden. Die Tierpfleger vermuten eine Magendrehung als Todesursache. Apolls Lebensgeschichte ist geprägt von Aussetzung und missglückten Vermittlungen durch Kleinanzeigenportale. Er fand im Tierheim schließlich Geborgenheit, doch konnte den Kreislauf der Ausgrenzung nicht durchbrechen.

Weiterlesen »

Apoll, der achtjährige Rüde aus dem Tierheim Nürnberg, gestorbenDas Tierheim Nürnberg meldet mit Trauer den Tod des achtjährigen Hundes Apoll. Der Rüde wurde leblos in seinem Zwinger aufgefunden. Vermutlich erlag er einer Magendrehung. Apolls Lebensgeschichte ist tragisch, er wurde mehrfach ausgesetzt und in ungeeignete Hände weitergegeben. Im Tierheim hatte er ein Gefühl von Sicherheit erfahren.

Weiterlesen »

Apollo der Hund stirbt im Tierheim NürnbergDas Tierheim Nürnberg vermeldet mit Trauer den Tod des achtjährigen Hundes Apollo. Apollo wurde leblos in seinem Zwinger aufgefunden. Die Tierpfleger vermuten eine Magendrehung, die er nicht überleben konnte. Apollos Lebensgeschichte ist traurig, da er mehrfach ausgesetzt und an ungeeignete Besitzer abgegeben wurde, bis er schließlich im Tierheim landete.

Weiterlesen »

Zwei Hündinnen mit Ataxie suchen neues Zuhause im Bielefelder TierheimZwei neune Monate alte Mischlingshündinnen, Hanni und Nanni, die im Januar ihr neues Zuhause in Bielefeld verloren haben, suchen nun ein neues Zuhause im Tierheim. Die beiden Hündinnen haben Ataxie, eine neurologische Erkrankung, die ihre Koordination und das Gleichgewicht beeinträchtigt. Trotz des Handicaps sind sie fröhliche und unkomplizierte Hunde, die viel Liebe suchen.

Weiterlesen »