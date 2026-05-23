Trauriges Ende für Buckelwal „Timmy“

Der Buckelwal „Timmy“ ist tot vor der dänischen Insel Anholt gefunden worden. Umweltminister Till Backhaus verteidigt die Rettungsaktion, die viel Kritik hervorrief. Er hatte sich für das Tier eingesetzt und eine emotionale Bindung aufgebaut.

Trauriges Ende für Wal „ Timmy “: Wenige Wochen nach der Rettungsaktion wurde der Buckelwal tot vor der dänischen Insel Anholt gefunden. Er hatte dem jungen Buckelwal tief in die Augen geschaut und war sich sicher: Dieses Tier verdient Hilfe.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) verteidigt jetzt in einem emotionalen Statement die umstrittene Rettungsaktion für Buckelwal „Timmy“.

„Ich habe verantwortungsbewusst gehandelt“, sagte Backhaus dem „Stern“. Man habe in Deutschland etwas „Einmaliges“ versucht: „einen jungen Wal zu retten, ihm seine Freiheit zu schenken.

“ Zwischenzeitlich habe er sogar eine „emotionale Bindung“ zu dem Tier aufgebaut. Mehrfach sei er bei dem Wal gewesen und habe ihm „in die Augen geschaut“. Der Minister: „Er hatte Hilfe verdient. Er hatte sein Leben noch vor sich.

“ Zugleich teilte Backhaus gegen Schleswig-Holstein aus: „Gucken Sie mal nach Schleswig-Holstein. Wer von der Regierung war denn da wie oft vor Ort? Wir als Landesregierung haben uns gekümmert. Ich habe mich gekümmert.

“ Kritik an der Rettungsaktion weist der SPD-Politiker zurück. „Die Wissenschaft kann sich im Übrigen auch irren. So wurde gesagt, der Wal könnte in fünf Tagen sterben, vielleicht auch in 21“, sagte Backhaus dem „Stern“. Letztlich habe er viel länger gelebt. hatte wochenlang für Schlagzeilen gesorgt.

Immer wieder strandete „Timmy“ vor der deutschen Ostseeküste, Helfer kämpften um sein Überleben. Mitte April wurde das Tier schließlich Richtung Nordsee gebracht. Ein am Tier befestigter Tracker funktionierte nicht, nach der Freilassung verschwand der Wal spurlos. Tagelang herrschte Ungewissheit über sein Schicksal – bis „Timmy“ schließlich tot vor der dänischen Insel Anholt gefunden wurde





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