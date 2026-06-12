Travellers' Choice Awards: Die besten Hotels Europas 2026

Tripadvisor hat die besten Hotels Europas basierend auf Gästebewertungen gekürt. Das Hotel Sporting Family Hospitality in Livigno führt die Liste an, gefolgt von The Lanesborough in London und Hotel Moments in Budapest. Die Auswahl basiert auf der Anzahl und Qualität der Bewertungen innerhalb eines Jahres.

Die besten Hotel s Europa s wurden auf Grundlage von Tausenden Gästebewertungen auf Tripadvisor ermittelt. Die Travellers' Choice Awards berücksichtigen Bewertungen, die Nutzer innerhalb eines Jahres abgegeben haben, wobei sowohl die Anzahl als auch die Qualität der Bewertungen entscheidend sind.

Laut Tripadvisor gehören die ausgezeichneten Hotels zum besten Prozent aller rund acht Millionen Einträge auf der Plattform. Den ersten Platz belegt das Hotel Sporting Family Hospitality im norditalienischen Livigno. Das Haus liegt im beliebten Wintersportort in den Alpen und überzeugt Gäste vor allem mit seiner Kombination aus Familienfreundlichkeit, Komfort und Freizeitangeboten. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen moderne Zimmer mit Bergblick, ein Wasserpark, ein Infinity-Pool, ein großer Wellnessbereich sowie direkter Zugang zu den Skipisten.

Auf Tripadvisor erreicht das Hotel mit mehr als 1200 Bewertungen die Höchstwertung von 5,0 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt das Luxushotel The Lanesborough in London. Das Luxushotel liegt direkt am Hyde Park und punktet bei Reisenden vor allem mit seiner zentralen Lage, dem Blick über die britische Hauptstadt und dem vielfach gelobten Service. Den dritten Rang sichert sich das Hotel Moments.

Das Boutique-Hotel liegt an der bekannten Andrássy-Allee im Zentrum der ungarischen Hauptstadt und gilt vielen Gästen als idealer Ausgangspunkt für Besichtigungen. Mit mehr als 5200 Bewertungen und einer Note von 4,9 Punkten zählt es zu den beliebtesten Hotels der Stadt. Das Ranking unterscheidet sich von vielen anderen Hotel-Listen: Nicht einzelne Experten bewerten die Häuser, sondern die Erfahrungen der Reisenden selbst entscheiden über die Platzierung.

Nur Hotels, die über einen längeren Zeitraum konstant sehr gute Bewertungen erhalten, schaffen es in die europäische Spitzengruppe. Hinter den Top drei folgen unter anderem Hotels in Österreich, Portugal, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Spanien und der Schweiz. Besonders stark vertreten sind Österreich, Italien und Ungarn mit mehreren Platzierungen in den Top 25 Europas





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