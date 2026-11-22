Travis Kelce erreicht mit seinem 93. Regular-Season-Touchdown einen neuen Meilenstein in der NFL-Historie. Seine Leistung vor Taylor Swift führt die Chiefs in die Halbzeit.

Travis Kelce hat am Matchday seiner Kansas City Chiefs ein historisches Kapitel in der Geschichte der National Football League geschrieben. Der 37-jährige Tight End lieferte in der ersten Halbzeit des Spiels gegen die Arizona Cardinals eine dominierende Leistung ab. Dabei fand er zweimal den Weg in die Endzone, was ihm nicht nur den Sieg in der Halbzeitbeschau sicherte, sondern auch einen neuen persönlichen und ligaweiten Meilenstein markierte.

Neuer Karriere-Rekord für den Tight End

Der entscheidende Moment für die Statistik ereignete sich bereits im ersten Spielzug der Partie. Als Patrick Mahomes seinen langjährigen Teamkollegen auf acht Yards in die Endzone warf, feierte Kelce seinen 93. Touchdown in der Regular Season. Dieser Treffer ist statistisch von großer Bedeutung, da er damit Rob Gronkowski hinter sich lässt. Die NFL-Legende Rob Gronkowski hatte zuvor die Marke von 92 Touchdowns gehalten. Mit diesem Erfolg klettert Kelce auf den dritten Platz der ewigen Bestenliste der Tight Ends.

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Die zwei Spieler, die vor Travis Kelce auf der Rangliste liegen, sind Antonio Gates mit 116 Touchdowns und Tony Gonzalez mit 111 Touchdowns. Diese Positionsierung unterstreicht die anhaltende Exzellenz des Chiefs-Spielers auf höchstem Niveau. Die statistische Überlegenheit bleibt dabei auch im direkten Vergleich mit den größten Tight Ends aller Zeiten deutlich sichtbar.

Emotionale Kulisse und familiäre Unterstützung

Die sportliche Großtat fand vor einer einzigartigen Kulisse im Arrowhead Stadium statt. Neben der allgemeinen Fangemeinde war die Aufmerksamkeit auf die Loge gerichtet, in der sich die Familie Kelce befand. Zu den Zuschauern gehörten Kelces Mutter Donna sowie seine Schwägerin Kylie. Kylie ist die Frau von Travis' Bruder und NFL-Legende Jason Kelce, der für die Philadelphia Eagles spielt.

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Ein weiterer besonderer Gast in der Loge war Kylies jüngste Tochter Finn. Sie wurde von ihrer Mutter auf dem Arm gehalten und erlebte so hautnah, wie ihr Onkel Travis auf dem Feld agierte. Die Atmosphäre in der Familie Kelce war angesichts der Leistung ihres Star-Akteurs eindeutig von Stolz geprägt. Die Anwesenheit der gesamten Familie unterstrich die persönliche Bedeutung dieses Spiels für den 37-Jährigen.

Double-Touchdown und Dominanz vor der Pause

Nach dem ersten Triumph blieb Travis Kelce nicht nur beim einzigen Touchdown in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause fand Patrick Mahomes seinen Tight End erneut. Diesmal erfolgte die Zuspielaktion über 22 Yards. Kelce fing den Ball sicher und sicherte sich so seinen zweiten Touchdown des Spiels.

Durch diesen zweiten Treffer erhöhte sich der Vorsprung der Chiefs auf 24 zu 7. Dieser sogenannte Doppelpack ist statistisch eine Seltenheit für den Star-Tight End. Zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren fängt Travis Kelce in einem Regular-Season-Spiel wieder mindestens zwei Touchdowns. Letztes Mal gelang ihm dies am 21. Januar 2024 in den Playoffs. Diese Statistik zeigt, wie lange er auf dieses Niveau zurückgreifen konnte.

Verfügbarkeit für deutsche Zuschauer und Live-Übertragung

Für die Fans in Deutschland bietet das Match verschiedene Wege zur Verfolgung des Geschehens. Die deutsche Konferenz des Spiels ist jeden Sonntag ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL zu sehen. Dies ermöglicht einem breiten Publikum, die Leistungen der Chiefs ohne kostenpflichtiges Abonnement zu verfolgen. Die deutsche Ansage liefert dabei kontextuelle Informationen für das heimische Publikum.

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Zusätzlich stehen für interessierte NFL-Fans weitere Optionen zur Verfügung. Alle Spiele mit dem original US-Kommentar können im NFL Game Pass auf DAZN abonniert werden. Die deutsche Konferenz ist zudem auf Sky Sports verfügbar. Diese Vielfalt an Übertragungsarten stellt sicher, dass die sportlichen Highlights der Kansas City Chiefs und ihrer Stars wie Travis Kelce einem breiten internationalen Publikum zugänglich bleiben.