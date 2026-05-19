Travis Kelce Presents Taylor Swift with a Special Opal Gift

Travis Kelce, the NFL player and husband of Taylor Swift, gifted her a unique set of Opal jewelry, which belonged to Elizabeth Taylor, the legendary actress and fashion icon. The jewelry was part of the 'Elizabeth Taylor Collection' and was sold by a jewelry dealer in the last year. The set was sold for a staggering amount of 125,000 dollars.

Travis Kelce (36) hat seiner Taylor (36) ein ganz besonderes Schmuckstück geschenkt. Hier sind die Opal-Ohrringe und das Armband gut zu sehen. Sie gehörten früher Elizabeth Taylor († 79).

Was schenkt man einer Frau, die alles hat? Das fragte sich wohl auch Taylor Swifts (36) Verlobter Travis Kelce (36). Seine Antwort: ein echtes Hollywood-Schmuckstück! Seit Wochen zeigt Swift sich immer mal wieder mit auffälligen Opal-Schmuckstücken.

Die besonderen Teile stammen aus dem Nachlass von Leinwand-Legende Elizabeth Taylor († 79) und sind offenbar ein funkelnder Liebesbeweis von ihrem Liebsten! Der Schmuckhändler verkaufte die besonderen Klunker im letzten Jahr. Er erinnert sich: „Wir haben Mitte letzten Jahres ein Set von der ‘Elizabeth Taylor Collection’ gekauft, das 2011 von Christie’s versteigert wurde.

“ Elizabeth Taylor († 79) im Juli 1999 (damals 67). Damals trug sie die Opal-Ohrringe, die heute an Taylor Swifts Ohren funkeln. Die Hollywood-Legende war berühmt für ihre spektakuläre Schmucksammlung. Er beschreibt: „Wir haben dieses Set dann Ende 2025 in der Weihnachtszeit verkauft.

Es war verrückt, denn es war ein Set, dessen Preis sechsstellig war! Es wurde von einem Sport-Agenten gekauft.

“ Damals sei der Deal ihm komisch vorgekommen: „Normalerweise stellen Käufer bei so teuren Stücken viele Fragen oder handeln den Preis runter. Dieses Set wurde einfach plötzlich gekauft,“ sagte der Schmuckhändler gegenüber „sich am Wochenende in New York mit dem kompletten Set zeigte, machte es bei dem Schmuckhändler Klick.

„Da dachte ich: Jetzt ergibt alles Sinn“, erzählt er. Das Opal-Ensemble wurde 2011 vom Auktionshaus Christie’s für 6000 Dollar (rd. 5160 Euro) versteigert. 2025 wechselte es erneut den Besitzer: dieses Mal für satte 125.000 Dollar (rd. 108.000 Euro). Taylor Swift hat eine besondere Verbindung zu Opalen Schon 2016 erzählte Swift in einem Interview, Opale seien besonders für sie. Wenn sie in der Schule gemobbt wurde, sei ihre Mutter mit ihr nachmittags oft ins Kaufhaus gefahren, um dort Opal-Schmuck zu bewundern.

Taylor verriet damals: „Wir konnten ihn uns nie leisten. Aber allein das Anschauen hat mich glücklich gemacht.

“ Für die detailverliebte Taylor dürfte das Ensemble mehr als nur ein weiterer Klunker in der Schmuckschatulle sein – sondern auch ein Zeichen. Auf ihrem Album „The Life of a Showgirl“ widmet sieeinen eigenen Song. Beide Frauen teilen sich den Namen Taylor. Auch verbindet sie die Form der Verehrung, die ihnen zuteilwird.

Elizabeth Taylor (hier um 1950) war eine der berühmtesten Frauen des 20. Jahrhunderts – bekannt für ihre Beziehungen, ihren Stil, ihre Stärke.

Zudem singt Swift auf ihrem Album den Song „Opalite“, den sie für Travis geschrieben haben soll. Er handelt von Heilung nach schwierigen Beziehungen, echter Liebe und emotionaler Sicherheit.

Zudem ist der Opal Travis‘ Geburtsstein. Bleibt nur noch zu hoffen, dass Taylors Opal-Ring zum Ehering passt. Am Verlobungsklunker (8-Karat-Old-Mine-Brilliant-Cut-Diamant, rd. eine halbe Million Euro teuer) soll Travis wochenlang mit einer Designerin getüftelt haben, bevor er ihr Ende August 2025 DIE Frage gestellt hat





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