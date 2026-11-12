Travis Kelce und Taylor Swift: Gartenpläne in Bratenahl einstimmig angenommen

Travis Kelce und Taylor Swift bekommen in Bratenahl grünes Licht für überarbeitete Grundstückspläne trotz Anwohnerkritik.

Der Profi Travis Kelce (37), der für die Kansas City Chiefs spielt, sorgt mit seinem Grundstück in Ohio weiter für Diskussionen. Bei einer Gemeindesitzung im Bratenahl Community Center wurden am Dienstag weitere geplante Veränderungen an seinem Anwesen mit seiner Ehefrau Taylor Swift behandelt. Am Ende stimmte der örtliche Architekturprüfungsausschuss den überarbeiteten Plänen einstimmig zu.

Der Entscheidung war ein Streit um einen Zaun vorausgegangen. Nun richtete sich die Kritik vor allem gegen die geplante Gartengestaltung, die bei einigen Anwohnern auf Widerstand stieß. Dabei ging es nicht nur um die Optik, sondern auch um den Schutz der Tierwelt.

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Geplante Gartengestaltung und Schutz der Tierwelt

Die Anwohner kritisierten vor allem, dass die geplante Gartengestaltung der Tierwelt keinen erkennbaren Nutzen bringe. Ein Teilnehmer der Sitzung fasste seine Position deutlich zusammen.

Nach seiner Darstellung brauchen Tiere keine Rasenflächen, sondern Nahrung, Schutz und Orte zur Fortpflanzung. Er glaube nicht, dass die Gartengestaltung irgendetwas biete, was der Tierwelt zugutekomme.

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Sichtschutz, Mauerwerk und einstimmige Zustimmung

Der Ausschuss nahm die überarbeiteten Pläne für das Grundstück von Swift und Kelce einstimmig an, obwohl sich die Diskussion deutlich zugespitzt hatte. Rund 35 Personen waren bei der Sitzung anwesend, darunter mehrere Anwohner, die mit den Veränderungen nicht einverstanden waren.

Das Paar selbst war nicht vor Ort. Die Interessen des Ehepaars vertraten Immobilienverwalter Patrick Hyland, Architekt Derek Kuryla und Projektmanager Jacob Kutz.

Besonders Kritik zog die geplante Bepflanzung auf sich. Das Paar möchte Sträucher von zehn Fuß (rund drei Meter) Höhe als Sichtschutz pflanzen. Zusätzlich soll das Mauerwerk auf dem Grundstück erneuert werden.

Reaktionen der Teilnehmer und weitere Wohnsitze

Ein Teilnehmer bezeichnete die gesamte Aufregung als lächerlich und prognostizierte, dass Travis Kelce und Taylor Swift das Anwesen nicht lange behalten würden. Seine Bemerkung bezog sich auf das frisch verheiratete Paar.

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Der Mann sagte voraus, das Haus werde in sieben bis zehn Jahren verkauft, falls es zur Scheidung komme. Andere Teilnehmer reagierten darauf wenig begeistert und buhten ihn deshalb aus.

Swift und Kelce besitzen laut Page Six noch weitere Wohnsitze. Das Paar hat demnach Immobilien in Rhode Island, Kalifornien, Tennessee und New York City. Weitere Termine zu den Plänen für das Grundstück in Bratenahl nennt der Bericht nicht.