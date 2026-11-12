Architekturprüfungsausschuss in Ohio genehmigt Umgestaltungen. Travis Kelce provoziert mit Aussage zum Immobilienbesitz und möglicher Scheidung von Taylor Swift.

Der örtliche Architektur prüfungsausschuss in Ohio hat die überarbeiteten Pläne für das neue Haus des Popstars Taylor Swift und des NFL-Spielers Travis Kelce offiziell genehmigt. Die Sitzung fand am Dienstag im Bratenahl Community Center statt, wo sich rund dreißig Personen eingefunden hatten, um die geplanten Veränderungen am Grundstück zu besprechen. Obwohl das Paar nicht persönlich anwesend war, vertraten Immobilien verwalter Patrick Hyland, Architekt Derek Kuryla und Projektmanager Jacob Kutz die Interessen der Eigentümer. Am Ende der Debatte sprach sich der Ausschuss einstimmig für die Umsetzung der Entwürfe aus, nachdem die Beteiligten ihre Bedenken geäußert hatten. Die Pläne sehen unter anderem Anpassungen an der Bepflanzung und am Mauerwerk vor, die langfristig die Optik des Anwesens verändern sollen.

Travis Kelce prophezeit Scheidung nach sieben Jahren

Während der öffentlichen Sitzung machte sich der dreiunddreißigjährige NFL-Star Travis Kelce durch eine provokante Bemerkung einen Namen, die weit über die reine Bauordnung hinausging. Im Rahmen der Diskussion über die Gartengestaltung behauptete er, das Anwesen werde in sieben bis zehn Jahren verkauft, wenn eine Scheidung eintrete. Diese Aussage, die er als Teil einer humorvollen, aber kontroversen Einschätzung des langfristigen Immobilienwertes äußerte, stieß bei den Anwesenden auf deutliche Ablehnung. Mehrere Teilnehmer buhlten ihn aus, da sie seine Vorhersage als respektlos und unrealistisch empfanden. Die Reaktion der Gemeinde verdeutlicht, wie stark die persönliche Beziehung der beiden Prominenten mit den lokalen Bauvorhaben verknüpft wahrgenommen wird.

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Kritik an Sichtschutzhecken und Tierwelteinfluss

Neben den persönlichen Anfeindungen stand die fachliche Kritik an der geplanten Landschaftsgestaltung im Vordergrund. Ein zentraler Punkt der Debatte waren die zehn Fuß hohen Sträucher, die das Paar als Sichtschutz zu seinem Grundstück pflanzen möchte. Kritiker argumentierten, dass diese dichten Hecken die lokale Tierwelt beeinträchtigten, da sie Lebensräume zerstörten. Ein Teilnehmer führte aus, dass Tiere keinen künstlichen Rasen benötigen, sondern Nahrung, Schutz und natürliche Fortpflanzungsorte. Die Angst vor einem Verlust der Biodiversität auf dem großen Grundstück war spürbar, da die geplante Umgestaltung als zu sehr dem menschlichen Komfort und der Privatsphäre der Prominenten geschuldet angesehen wurde. Zusätzlich zur Pflanzung war die Erneuerung des Mauerwerks ein Thema, das die Ästhetik des historischen Ortes betreffen könnte.

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Interessenvertretung durch Projektmanager und Architekten

Da Taylor Swift und Travis Kelce nicht zur Sitzung erschienen, lag die Verantwortung für die erfolgreiche Durchsetzung der Pläne bei ihren Vertretern. Patrick Hyland, der Immobilienverwalter, Derek Kuryla als Architekt und Jacob Kutz als Projektmanager traten als Stimme des Paares auf. Ihre Aufgabe bestand darin, die technischen Details der Gartenplanung zu erläutern und die Bedenken der Anwohner sowie der Ausschussmitglieder sachlich zu entkräften. Durch die professionelle Vertretung konnte der Prozess dennoch reibungslos verlaufen, da die Argumente der Bauherren plausibel dargelegt wurden. Die Abwesenheit der Stars selbst könnte jedoch dazu beitragen, dass die emotional geladene Atmosphäre in der Gemeinde nicht durch persönliche Versprechungen oder Beruhigungsversuche abgefedert wurde. Stattdessen wurde die Diskussion auf die rein baulichen und ökologischen Aspekte reduziert, was die Kontroverse um Kelces Kommentar noch schärfer erscheinen ließ.

Internationale Immobilienportfolios der Prominenten

Trotz der intensiven lokalen Debatte in Ohio ist das neue Anwesen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die einzige residence der beiden Prominenten. Medienberichte, die sich auf Angaben von Page Six stützen, deuten darauf hin, dass das Paar bereits ein weit verzweigtes Portfolio an Immobilien in den Vereinigten Staaten besitzt. Neben dem neuesten Projekt in Ohio sind Liegenschaften in Rhode Island, Kalifornien, Tennessee und New York City bekannt. Dies unterstreicht den finanziellen Status des Paares und erklärt, warum die langfristige Bindung an ein einzelnes Grundstück in Ohio aus wirtschaftlicher Sicht fraglich erscheint. Die Tatsache, dass sie mehrere Häuser besitzen, könnte Kelces Aussage über den potenziellen Verkauf in sieben bis zehn Jahren aus einer reinen Anlageperspektive herleiten, auch wenn sie in der lokalen Öffentlichkeit als persönliche Angriff gewertet wurde. Die globale Verbreitung ihrer Immobilienwerte macht sie zu einem der einflussreichsten Paare in der heutigen Medienlandschaft.