Travis Kelce: Vom Jungen aus den Heights zum Sport-Investor

Travis Kelce, Tight End der Kansas City Chiefs, hat sich als Sport-Investor betätigt und dabei seine Wurzeln in Cleveland nicht vergessen. In einem Interview mit ESPN sprach er über seine Kindheit in der Stadt, die ihm viel bedeutet, und seine Pläne, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

Travis Kelce hat sich als Sport -Investor betätigt und dabei seine Wurzeln nicht vergessen. Geboren und aufgewachsen in einem Vorort von Cleveland , hat der Tight End der Kansas City Chiefs seine Heimatstadt nicht aus den Augen verloren.

'Ich liebe diese Stadt unglaublich', sagte Kelce in einem Interview mit ESPN. 'Ich bin und bleibe ein Junge aus den Heights, der seinen Traum lebt. Alles Gute in meinem Leben ist mit Cleveland verbunden, mit den Werten, den Menschen und der Arbeitsmoral, die ich hier kennengelernt habe.

' Das spezielle Umfeld seiner Kindheit habe ihm die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt vermittelt. 'Diese Mentalität von 'Cleveland gegen den Rest der Welt' ist tief in mir drin', so Kelce





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