Travis Knight spricht über eine mögliche Fortsetzung von 'Masters Of The Universe' und verrät erste Details zu 'She-Ra'

Travis Knight, der Regisseur von 'Masters Of The Universe', spricht über eine mögliche Fortsetzung und verrät erste Details zu 'She-Ra', der Zwillingsschwester von Prinz Adam. In der Abspannszene des Films wird bereits viel über eine mögliche Fortsetzung verraten. In einer Mid-Credit-Szene sehen wir einen ersten Blick auf She-Ra, die als Prinz Adams lange verschollene Zwillingsschwester Prinzessin Adora verkörpert. Sie kann durch die Macht ihres Zauberschwerts ebenfalls in eine toughe Kriegerin verwandelt werden.

Travis Knight , der Regisseur von ' Masters Of The Universe ', spricht über eine mögliche Fortsetzung und verrät erste Details zu ' She-Ra '. In der Abspannszene des He-Man-Blockbusters ' Masters Of The Universe ' wird bereits viel über eine mögliche Fortsetzung verraten.

In einer Mid-Credit-Szene sehen wir einen ersten Blick auf She-Ra, die als Prinz Adams lange verschollene Zwillingsschwester Prinzessin Adora verkörpert. Sie kann durch die Macht ihres Zauberschwerts ebenfalls in eine toughe Kriegerin verwandelt werden. She-Ra ist eine riesige Figur, die in der Mythologie von 'Masters Of The Universe' einen langen Schatten wirft. Der kleine Hinweis am Ende des Films zeigt, dass es außerhalb des Rahmens dieses Films noch andere Figuren, andere Geschichten oder andere Orte gibt, die wir erkunden könnten.

Travis Knight hat Interesse daran, noch einmal nach Eternia zurückzukehren und eine ungefähre Idee für einen zweiten Teil im Kopf zu haben. Nach der gezeigten Abspannszene ist es sehr gut vorstellbar, dass die erste Konfrontation mit She-Ra und ihre Befreiung aus den Klauen Hordaks im Mittelpunkt eines möglichen Sequels stehen wird. Wer die Rolle in einer solchen Fortsetzung spielen wird, dürfte aktuell noch nicht feststehen.

Die Figur in der Mid-Credit-Szene wurde nur von hinten zu sehen, um alle Möglichkeiten offen zu halten. Ein zweiter Teil wird maßgeblich von den Einspielergebnissen des ersten Films abhängen. Wer She-Ra gerne auf der Leinwand erleben möchte, sollte schleunigst ein Ticket für 'Masters Of The Universe' lösen





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