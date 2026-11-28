Beim vierten Bundesparteitag der Wagenknecht-Partei droht der erste große politische Konflikt. Das könnte auch Folgen für die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt haben.

wollen hingegen Spielraum für Absprachen und schriftliche Vereinbarungen mit der AfD lassen. Die Fronten sind verhärtet. . Dort hatte die AfD mit 43,8 Prozent der Stimmen im September die Landtagswahl gewonnen, aber keine absolute Mehrheit.

Das BSW ist mit 5,3 Prozent der Stimmen und fünf Mandaten im Landtag das Zünglein an der Waage. Zwar will der Landesverband keine Koalition und auch nicht den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen. Doch haben beide Parteien schon mehrfach gemeinsam gestimmt, gemeinsam Anträge gestellt und gemeinsam Personalien durchgesetzt. Die BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, verteidigt den sogenannten Magdeburger Weg.

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„Diesen Weg haben wir den Wählern versprochen“, sagte sie vor dem Parteitag. „Die Brandmauer ist undemokratisch und dumm. Sie einzureißen, war Gründungskonsens des BSW.