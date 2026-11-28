Wie eng sollte man mit der AfD in Magdeburg zusammenarbeiten? Das Thema lässt in der Wagenknecht-Partei die Emotionen hochkochen. Die Entscheidung auf dem Parteitag fällt jedoch sehr eindeutig aus.

gestellt. Die Mehrheit der rund 600 Delegierten stimmte in Dresden gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder zur schärferen Abgrenzung von der Partei, wie das Tagungspräsidium mitteilte.geworben.

Die Linie bedeutet: keine Koalition mit der AfD, keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten, keine offizielle Tolerierung - aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen mit der AfD. Das entspricht der Praxis des BSW in Sachsen-Anhalt seit der Landtagswahl vom September. Im Landtag haben die AfD mit 39 Sitzen und das BSW mit fünf Sitzen gemeinsam die Mehrheit der 83 Mandate.

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Wagenknecht sagte, es gebe Politiker in der AfD, die völkisch gesinnt seien, eine millionenfache Remigration wollten oder die Kriege von US-Präsident Donald Trump unterstützten, „die schlimmsten Sozialschweinereien“ mitmachen würden. Aber es gebe auch andere Positionen: „Die Realität ist eben nicht so holzschnittartig.