Es wird Zeit für einen neuen Farbtrend. Und dieser wird vor allem Schleckermäuler freuen, denn die Farbe des Winters wurde von einem Gewürz inspiriert. Zimt lieben wir jetzt nicht nur in unseren Plätzchen, sondern auch in unserem Kleiderschrank.

Mit Dezember endet die Herbstsaison. Ein guter Zeitpunkt für eine neue Trendfarbe. Und dieser wird vor allem Schleckermäuler freuen, denn die Farbe des Winters wurde von einem Gewürz inspiriert.

Zimt lieben wir jetzt nicht nur in unseren Plätzchen, sondern auch in unserem Kleiderschrank. Im Kamin knistert das Holz, aus der Küche strömt ein angenehmer Zimtgeruch und kitzelt uns an der Nase. So könnte jeder romantische Wintertraum beginnen.

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Modisch wird er jetzt schon zur Realität, denn der würzige Braunton Zimt ist der neue Farbtrend des Winters und reiht sich neben Bordeaux, Eisblau und Lila ein.2025 war es das Mocha Mousse, das Modeherzen höher schlagen ließ, 2026 ist es der etwas hellere und wärmere Zimtton. Eine Farbe, die zwischen Rostbraun, Terrakotta und einem leicht rötlichen Karamellton liegt und die man viel zu schnell übersieht. Dabei steht sie Personen mit warmem Hautunterton ausgezeichnet.