Guten Morgen! Es ist diese Jahreszeit, in der man sich auf die Couch kuschelt und etwas fürs Herz schauen will. Die Welt ist spannend und gruselig genug, dazu nun auch die Temperatur kalt.

#trending: “ GTA VI” -Gags und -Easter-Eggs, die Riemannsche Vermutung, TikTok-Star Helene Fischer Guten Morgen! Es ist diese Jahreszeit, in der man sich auf die Couch kuschelt und etwas fürs Herz schauen will.

Die Welt ist spannend und gruselig genug, dazu nun auch die Temperatur kalt. Mein Tipp für ein paar schöne Stunden auf der Couch: “The Other Bennet Sister”, eine BBC-Historien-Serie, die alle lieben werden, die sowas wie “Bridgerton” mögen. Zu sehen bei Magenta TV. Entwickler Rockstar Games hat mit Vorbestellungen und den Verkäufen des ersten Tages bereits 3,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt - und damit mehr als jeder Film der Kino-Geschichte weltweit.

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Die ersten Spielerinnen und Spieler hatten den Story Mode des Games schon am vergangenen Wochenende durchgespielt, Interessanter sind aber die vielen Gimmicks, Gags und Easter Eggs, die die Entwickler in das umfangreiche Spiel eingebaut haben, Als Open-World-Spiel ist es eben nicht nötig, den Story Mode stringent durchzuspielen. Stattdessen kann man auch einfach rumlaufen und die Welt entdecken. Das haben viele getan und viele ihrer Entdeckungen sind schon zu Social-Media- und YouTube-Hits geworden.