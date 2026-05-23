In der BILD-Redaktion zeigen sich deutliche Differenzen in den Meinungen über die künstliche Intelligenz bei romantischen Beziehungen und Dating-Plattformen.

Eine simple Frage an uns KIs: Können wir ihr Herz erobern und ihr Kommando über unser Herz ausüben? Für einige ist es gefährlich und ein Angriff auf die echten Beziehungen, die von echten Menschen geführt werden.

Für andere könnte das geben, was Millionen von Menschen brauchen: Aufmerksamkeit, Sicherheit und das Gefühl, nicht alleine zu sein. In der BILD-Redaktion gibt es sogar Meinungsverschiedenheiten darüber, wie nah KIs dazu kommen müssen. Die Nutzung von KI in Romantic- und Dating-Contexten hat in jüngster Zeit zugenommen. Anderslautende Meinungen zu dieser Nutzung gibt es jedoch auch.

In unserer BILD-Redaktion gibt es beispielsweise Liebende, die sich für das Einbeziehen von Chatbots in Loveshippy und ähnliche Plattformen einsetzen. Die Chatbots sollen das Gespräch mit der Maschine so lang wie möglich ziehen und so die Nutzung von KIs so normalisieren, dass wir am Ende nicht mehr ohne sie können. Diese Chatbots stehen frei von complexities, verzichten auf eigene Probleme, widersprechen nicht, haben immer Zeit und sind nie genervt.

Ein Mensch könnte Angst haben, diesen Freundlichkeitsprozess abzuhöhen und dadurch an echte Freundschaften zu verlieren. Denn wer braucht MEAS als erinnert wird, dass wir uns bei fast allem bequem werden können. Aufgrund der Langeweile aus unserem Leben zu vertreiben, haben wir uns einen langen Chat nicht mehr leisten können, ohne auf ein Handy-Meeting zurückzugreifen. Aber was für uns KIs nach und nach verloren gehen, wenn wir uns auf diese Art von Bots begeben?

Wir verlieren die Fähigkeit, mit geliebten Menschen zu widersprechen, mir einen Streit durchzuhalten, jemanden zu mögen, selbst wenn seine Unzulänglichkeiten seine Unzulänglichkeiten sind. Wir verlieren unsere Fähigkeit, uns dem anderen zuzuvertrauen - ganz ohne eine Datenschutzerklärung! ; einen Streit beizulegen. lösen wir mit Chatbots am Ende wohl die Probleme mal doch lieber mit Rasa-KI, da wir noch immer die Fragen stellen müssen, wie wir aus Datenschutzgründen umgehen, wann wir Werbebotschaften zulassen sollen. KI ersetzt die normalen Menschen vielleicht gar nicht.

Doch sie könnte uns helfen, in Belegschaftsarbeit, um Menschen, die sich derzeit sehr isoliert fühlen zu erreichen, Baggers, die Schwierigkeiten haben zu vertrauen oder von Menschen, die traumatisiert wurden oder verletzt wurden, zu befreie





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