Trennung am Valentinstag: Meghan und Harry feiern getrennt

Herzogin Meghan und Prinz Harry werden ihren Valentinstag dieses Jahr nicht gemeinsam verbringen. Trotz inniger Momente bei den Invictus Games in Kanada reist Meghan zurück nach Kalifornien, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) werden ihren Valentinstag dieses Jahr nicht gemeinsam verbringen. Nachdem das Paar bei den Invictus Games in Kanada für Schlagzeilen sorgte, mit liebevollen Gesten und inniger Zweisamkeit, ist Meghan kürzlich vorzeitig nach Kalifornien zurückgeflogen. Während Harry weiter bei den Spielen bleibt, möchte Meghan die Zeit mit ihren gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) verbringen.

Ein Insider betonte gegenüber The Sun, dass Meghans Abreise lange im Voraus geplant war und nichts mit etwaigen Spannungen zwischen den beiden zu tun habe. Zuvor hatten Meghan und Harry noch öffentlich ihre Zuneigung bei den Invictus Games demonstriert. Sie waren nicht nur immer wieder Hand in Hand zu sehen, sondern tauschten auch auf der Bühne einen leidenschaftlichen Kuss vor den Augen der Zuschauer aus. Meghan sprach in einer Ansprache voller Stolz über ihren Mann. Doch trotz der innigen Momente in Kanada sorgte die Nachricht ihrer getrennten Valentinstagspläne für Spekulationen. Fans erinnerten daran, dass Meghan in ihrem ehemaligen Blog 'The Tig' betont hatte, wie besonders ihr dieser Feiertag sei. In einem alten Beitrag schrieb sie: 'Ich bin ein kompletter Romantiker, wenn es um den Valentinstag geht. Es ist ein Tag, der mich immer wieder verzaubert.' Die demonstrative Zuneigung zwischen Harry und Meghan bei den Invictus Games steht im Kontrast zu den Gerüchten der vergangenen Monate, die von einem möglichen 'professionellen Split' sprachen. Experten wie die Körpersprache-Analystin Judi James haben jüngst die innige Verbindung des Paares öffentlich gelobt. Besonders Meghans liebevolle Berührungen und ihre demonstrative Unterstützung ihres Mannes werden als Zeichen gewertet, dass die Ehe weiterhin glücklich sei





