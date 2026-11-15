Trennung bei Manuel und Anika Neuer: Schock für Cheyenne Ochsenknecht

Manuel Neuer und Anika Neuer sind getrennt. Die Nachricht erreichte auch Freundin Cheyenne Ochsenknecht überraschend vor laufender Kamera in München.

Die Ehe zwischen dem deutschen Fußball-Torwart Manuel Neuer und seiner Frau Anika Neuer scheint am Ende zu sein. Die Nachricht von der Trennung der Familie Neuer sorgte für Unruhe und Schock bei Bekannten wie der Freundesgruppe um Cheyenne Ochsenknecht. Während die Öffentlichkeit und die engen Freunde von der Auflösung der Beziehung überrascht wurden, zeichnen die Berichte ein Bild von abruptem Wandel in der privaten Sphäre des FC Bayern-Stars.

Überraschende Nachricht an Cheyenne Ochsenknecht

Am Freitagabend in München verfolgte Cheyenne Ochsenknecht, 26, ursprünglich mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits, 31, ein NFL-Event. In diesem Moment der entspannten Abendsituation erreichte sie die unerwartete Information über die Trennung ihrer engen Freundin Anika Neuer. Die junge Mutter reagierte unmittelbar und sichtbar betroffen auf die Mitteilung vor laufenden Kameras des Senders RTL. Ihre körperliche Reaktion offenbarte die volle Überraschung über die Entwicklung.

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Ochsenknecht beschrieb ihr Gefühl mit den Worten, ihr würden Gänsehaut über den ganzen Körper laufen. Diese spontane Reaktion unterstreicht, wie wenig sie mit diesem Ausgang gerechnet hatte, besonders im Kontext ihrer geplanten Pläne. Kurz zuvor hatte sie noch mit ihrer Freundin geschrieben, um den Besuch am kommenden Sonntag abzustimmen. Die Erkenntnis, dass dieser Besuch nun unter ganz anderen Vorzeichen stehen könnte, änderte die Stimmung im Raum abrupt.

Gemeinsame Wege der beiden Freundinnen

Die Freundschaft zwischen Cheyenne Ochsenknecht und Anika Neuer basiert auf ähnlichen Lebensumständen und gegenseitigem Verständnis. Beide Frauen wurden im Jahr 2000 geboren und sind junge Mütter, die ihren Familienalltag mit zwei Kindern meistern. Ochsenknecht teilt ihre Kinder, die drei und fünf Jahre alt sind, mit Nino Sifkovits auf einem Bauernhof in Dobl bei Graz. Anika Neuer lebt mit ihren beiden Söhnen am Tegernsee.

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Obwohl der Weg von Graz zum Tegernsee rund 400 Kilometer beträgt, pflegt Cheyenne Ochsenknecht eine enge Verbindung zu ihrer Freundin. München dient dabei oft als neutrale und zugängliche Begegnungsstätte. Der geplante Besuch am Sonntag sollte nach außen hin normal erscheinen. Vieles gab es zu bereden, doch die Beziehungsdynamik hatte sich im Hintergrund verändert, ohne dass dies der engen Bekanntschaft offenbart wurde.

Hochzeitsfest und aktuelle Lebenssituation

Nach außen hin strahlte die Familie Neuer lange Zeit perfektes Familienglück aus. Manuel Neuer und Anika lernten sich im Jahr 2020 kennen. Die standesamtliche Hochzeit folgte im November 2023. Erst vor 16 Monaten wurde die Liebe der beiden groß gefeiert, nachdem sie zunächst heimlich geheiratet hatten. Im Juli 2025 verwandelte sich die kleine Hochzeit am Tegernsee in ein rauschendes Fest in Südtirol.

Das Fest auf Schloss Freudenstein bei Eppan diente dazu, das zweite Jawort zu geben. Manuel und Anika Neuer haben zwei gemeinsame Söhne. Luca ist zwei Jahre alt, das jüngste Baby ist drei Monate alt. Diese Struktur wirkte stabil und gefestigt, bis aktuelle Informationen von BILD nahelegten, dass die Ehe zerbrochen ist. Manuel Neuer soll bereits aus dem gemeinsamen Haus in der Region ausgezogen sein.

Folgen und Reaktionen im Freundeskreis

Die Nachricht von der Trennung trifft nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch den engsten Kreis um die Beteiligten. Cheyenne Ochsenknecht steht vor der Aufgabe, ihren Frieden mit der Situation zu schließen und ihre Freundin zu unterstützen, ohne sie zu bedrängen. Sie betont, dass sie Anika Neuer vorerst Ruhe geben wird. Diese Entscheidung respektiert den privaten Raum der betroffenen Partei in einer sensiblen Phase.

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Ochsenknecht signalisiert zwar Distanz, hält die Tür jedoch für Gespräche offen. Sie macht deutlich, dass ihre Freundin sie jederzeit anrufen kann, wenn sie Kontakt wünscht. Dieses Verhalten zeigt die Solidität der Freundschaft, die durch die unerwartete Trennung nicht in Frage gestellt wird. Für Außenstehende bleibt die Entwicklung schockierend, da das äußere Erscheinungsbild der Familie über lange Zeit konsistent und glücklich wirkte.