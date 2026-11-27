Nicole Scherzinger und Thom Evans gehen getrennte Wege. Der Ex-Rugbyspieler meldet sich mit emotionalen Worten.

, 41, sind kein Paar mehr. Das hat der ehemalige Rugbyprofi am Freitag in seiner Instagram-Story bekanntgegeben.

"Schweren Herzens teile ich mit, dass Nicole und ich nicht mehr zusammen sind", schrieb Evans. Nach sieben Jahren, in denen er an eine gemeinsame Zukunft geglaubt habe, sei dies "eine unglaublich schwierige Zeit". Die Entscheidung ging demnach von der Sängerin aus. Das Ende sei nicht das, was er sich je erhofft habe, er respektiere aber Nicoles Entschluss und wünsche ihr "von Herzen alles Glück" für das nächste Kapitel ihres Lebens.

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Scherzinger selbst hat sichKennengelernt hatten sich die beiden 2019 vor laufender Kamera. Evans trat damals mit der Boyband Try Star bei "The X Factor: Celebrity" an, Scherzinger saß neben Ihre Beziehung hielten die zwei zunächst unter Verschluss. Ende 2019 wurden sie erstmals öffentlich miteinander in Verbindung gebracht, im Januar 2020 zeigten sie sich bei einer Aftershow-Party der Golden Globes zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich.einen Antrag gemacht.