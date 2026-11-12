Trennung von Christian von Boetticher und Sarah nach sechs Jahren Ehe

Christiane von Boetticher und Sarah von Boetticher trennen sich nach sechs Jahren. Die Ehe des Ex-CDU-Politikers und der Kunsthändlerin ist nun vorbei, zwei Söhne bleiben im Mittelpunkt.

Das öffentliche Ende einer vielbeachteten Beziehung steht fest: Der Ex-CDU-Hoffnungsträger und Top-Manager Christian von Boetticher ist von seiner Ehefrau Sarah getrennt. Nach insgesamt sechs Jahren Ehe löst sich das Paar auf, das einst durch eine aufwendige Zeremonie im Hamburger Michel Aufmerksamkeit erregte. Die 26-jährige Kunsthistorikerin hat ihren Weg bereits weitergedreht und sich einer neuen Lebensphase zugewendet.

Neuer Partner im Kunstkreis

Erste Informationen aus dem engsten Umfeld bestätigen die Trennung des Ehepaares. Während Christian von Boetticher weiterhin im Fokus der Wirtschaft und Politik steht, ist bei seiner Ex-Frau von einer neuen Liebe die Rede. Die Kunsthändlerin Sarah von Boetticher soll sich mit dem 60-jährigen Kunsthändler Alexander Rudigier angefreundet haben. Die Verbindung zwischen den beiden entstand angeblich über einen gemeinsamen adeligen Freund aus der Kunstszene. Dies passt zu den beruflichen Interessen der 26-Jährigen, für die sie sich seit jeher engagiert. Beide wollen sich weiterhin gut verstehen, da sie Eltern von gemeinsamen Kindern sind und den Fokus auf die Familie legen.

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Zwei Söhne im Mittelpunkt

Im Zentrum der veränderten Lebenssituation stehen die gemeinsamen Kinder des Paares. Christian von Boetticher und Sarah von Boetticher teilen die Verantwortung für zwei vierjährige Söhne, die das gleiche Alter teilen. Diese Zwillinge bilden das emotionale Fundament, auf dem die kooperative Elternschaft auch nach der Trennung aufbaut. Berichte deuten darauf hin, dass beide Elternteile die Kommunikation miteinander offen halten, um die Stabilität im Alltag der kleinen Familie zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit bleibt dabei auf Distanz, während das Paar versucht, einen normalen Lebensrahmen für die Kinder zu bewahren.

Rückblick auf die Traumhochzeit

Die Geschichte des Paares begann privat in Tirol, wo sie im Herbst 2020 zunächst standesamtlich heirateten. Zwei Jahre später folgte die große Feier, die als absolute Traumhochzeit in der hansesatischen Gesellschaft gefeiert wurde. Die kirchliche Trauung im Hamburger Michel zog 270 Promi-Gäste an und war ein Ereignis der gehobenen Gesellschaft. Sarah von Boetticher trat ihrerzeit hochschwanger in die Ehe, verzauberte die Anwesenden in einer bestickten Traumrobe mit einem meterlangen Schleier. Die Veranstaltung markierte einen Höhepunkt in der sozialen Karriere des Paares, bevor die Realität des Alltags und die damit verbundenen Veränderungen eintraten.

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Politische Vergangenheit von Boetticher

Christian von Boetticher blickt auf eine komplexe politische Karriere zurück, die von Skandalen geprägt war. Bereits 2011 geriet er in die Kritik, als seine Beziehung zu einem 16-jährigen Mädchen publik wurde. Dieser sogenannte "Teenie-Affäre" fiel sein Amt als CDU-Landesvorsitzender zum Opfer, was seine politische Laufbahn schwer beschädigte. Nach diesem Einschnitt suchte er ein neues Leben und fand in Sarah von Boetticher eine neue große Liebe. Die jetzige Trennung markiert somit ein weiteres Kapitel in seinem bewegten Leben, das stets im öffentlichen Fokus stand.

Aktuelle Stille der Betroffenen

Bisher äußern sich beide Parteien nicht öffentlich zur Trennung. Sarah von Boetticher hat sich gegenüber den Medien wie BILD nicht geäußert und möchte ihre Privatsphäre schützen. Auch Christian von Boetticher war bislang für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Stille deutet darauf hin, dass beide versuchen, die Angelegenheit privat zu regeln und nicht weiter medial auszukutschen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ko-parenting-Struktur der beiden in den kommenden Monaten etablieren wird, wobei die Interessen der vierjährigen Zwillinge im Vordergrund stehen dürften.