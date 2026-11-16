Trennung von Joana Sanz: Dani Alves scheidet aufgrund evangelikalen Glaubens

Die Ehe zwischen Dani Alves und Joana Sanz ist geschieden. Die Model begründet die Trennung mit der intensiven Hinwendung des Ex-Fußballstars zum evangelikalen Glauben nach seiner Freisprechung.

Dani Alves und die spanische Model Joana Sanz beenden ihre gemeinsame Lebensgemeinschaft. Sanz bestätigte diese Entwicklung öffentlich über ihren Instagram-Account, nachdem ein Fan sie zur Teilnahme an den religiösen Veranstaltungen ihres Ehemanns befragt hatte. Die Antwort des Models war eindeutig und markierte das Ende einer langjährigen Beziehung. Sie erklärte, nicht gläubig zu sein und sich zunehmend von den Aktivitäten ihres Mannes abzuwenden, woraufhin sie die Trennung und das anhängige Scheidung sverfahren bekannt gab.

Religiöse Ausrichtung als Trennungsgrund

Der Hintergrund der Trennung liegt in der veränderten Lebensphilosophie von Dani Alves. Der brasilianische Ex-Fußballprofi hat sich nach seiner Zeit im Gefängnis komplett dem evangelikalen Glauben verschrieben. Seitdem ist er als Prediger unterwegs, hält Gottesdienste ab und tritt als Redner bei evangelikalen Veranstaltungen auf. Diese intensive Beschäftigung mit der Religion und die damit verbundenen zahlreichen Reisen haben die Beziehung zwischen dem 43-Jährigen und seiner 35-jährigen Ehefrau zunehmend belastet. Die unterschiedlichen Weltanschauungen erwiesen sich als unüberwindbar.

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Zeugenbericht bestätigt Scheidungsverfahren

Der spanische TV-Moderator Javi Hoyos bestätigte die Details des Konflikts gegenüber der englischen Zeitung Sun. Er gab an, persönlich mit Joana Sanz gesprochen zu haben und bestätigte, dass das Scheidungsverfahren bereits eingeleitet wurde. Laut Hoyos hat sich Dani Alves emotional von seiner Frau und der gemeinsamen Tochter distanziert. Sanz habe ihm zwar Verständnis für seinen Glauben entgegengebracht, doch die Art und Weise, wie Alves sein gesamtes Leben der Religion widme, führe dazu, dass sie sich allein gelassen fühle. Sie habe den Punkt erreicht, an dem sie beschlossen habe, genug sei.

Schiedsurteil und Schwangerschaft im Fokus

Die turbulente Beziehung der beiden war in den letzten Jahren von zahlreichen öffentlichen Schlagzeilen geprägt. Alves und Sanz lernten sich im Jahr 2015 kennen und heirateten im Jahr 2017 auf Ibiza. Im Januar 2023 wurde der Brasilianer aufgrund des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen, wobei Sanz ihm in dieser schweren Phase zunächst die Treue hielt. Während des Prozesses im Jahr 2024 gab sie ihm trotz zwischenzeitlicher Trennungsabsichten eine zweite Chance. Ein Berufungsgericht hob das ursprüngliche Urteil von viereinhalb Jahren Haft im März 2025 auf, und Alves wurde freigesprochen.

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Gemeinsames Kind und beruflicher Hintergrund

Drei Tage nach der Aufhebung des Urteils machte Joana Sanz ihre Schwangerschaft öffentlich. Im Oktober 2025 kam die gemeinsame Tochter Julieta zur Welt. Trotz dieses neuen Lebensereignisses hält die Ehe der konfessionellen Spaltung nicht stand. Sanz, die von Teneriffa stammt, hat international für namhafte Marken wie Jimmy Choo, L'Oréal und YSL gearbeitet und auf Laufstegen weltweit gestanden. Auf ihrer Instagram-Seite verfolgt sie knapp 900.000 Follower, auf denen sie nun über die persönliche Situation informierte.

Vereinsame Lage und öffentliche Reaktionen

Dani Alves hat sich bislang nicht öffentlich zur Trennung geäußert. Stattdessen veröffentlichte er in letzter Zeit Aufnahmen seiner Predigten aus Guatemala. Die Nachricht von der Trennung stößt auf großes Medienecho, da Alves hinter Lionel Messi als der erfolgreichste Fußballer aller Zeiten gilt. In seiner Karriere gewann er insgesamt 46 Titel, darunter dreimal die Champions League sowie zweimal die Copa América mit Brasilien. Die öffentliche Aufmerksamkeit gilt nun der weiteren Entwicklung des Scheidungsverfahrens und der Frage, wie die Ko-Elternschaft mit der kleinen Tochter Julieta in der neuen Konstellation geregelt wird.