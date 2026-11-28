Musikerin JoJo Siwa und Chris Hughes sollen getrennt sein. Nun meldet sich ihre Mutter mit einer vielsagenden Botschaft auf Instagram.

sollen nach rund eineinhalb Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Offiziell bestätigt haben die Tänzerin und der Realitystar das Liebes-Aus bislang offenbar nicht. Nun ergreift auch JoJos Mutterveröffentlichte sie ein Foto, das JoJo gemeinsam mit ihrem Tanzlehrer Patrice Barakat zeigt.

Dazu verfasste sie einige ermutigende Worte, mit denen sie ihrer Tochter den Rücken stärkte: "Stärkung von Frauen. Wenn wir für uns selbst einstehen können und wissen, dass wir es wert sind, dies zu tun. Ich liebe dich so sehr, JoJo. Einen Tag nach dem anderen.

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" Viele Fans sehen in dem Beitrag aber mehr als eine liebevolle Geste unter Mutter und Tochter. Sie verstehen Jessalynns Worte über Selbstbestimmung und den eigenen Wert als Seitenhieb gegen Chris. Wie es JoJo nach dem mutmaßlichen Beziehungsende geht, schilderte jetzt eine vertraute Person gegenüber.