Trent Williams: NFL-Star denkt über Karriereende nach

Trent Williams, der linke Tackle der San Francisco 49ers, hat angedeutet, dass er seine Karriere nach der Saison 2027 beenden könnte. Der 37-Jährige hat gerade einen Zweijahresvertrag unterschrieben, aber er denkt auch darüber nach, mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen.

Trent Williams , der langjährige Star-Lineman der San Francisco 49ers, hat kürzlich angedeutet, dass seine Karriere möglicherweise bald zu Ende gehen könnte. Der 37-Jährige hat gerade einen Zweijahresvertrag über 50 Millionen Dollar bis 2027 unterschrieben, aber er gibt zu, dass dies möglicherweise seine letzten beiden Spielzeiten sein werden.

'Ja, wahrscheinlich', antwortete Williams, als er gefragt wurde, ob er die kommenden beiden Spielzeiten als die letzten seiner Karriere betrachte. Allerdings wollte er sein Karriereende noch nicht offiziell verkünden.

'Ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen', so Williams. 'Ich bin immer noch ein Wettkämpfer. Es ist schwer, nicht zu kämpfen, wenn man es noch kann. Also werden wir sehen.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trent Williams San Francisco 49Ers NFL Karriereende Vater

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caleb Williams wird Cover-Athleten für Madden NFL 27EA Sports hat Caleb Williams offiziell als Cover-Athleten für Madden NFL 27 vorgestellt. Der Quarterback der Chicago Bears schreibt damit Franchise-Geschichte. Besonders historisch: Williams ist laut EA Sports der erste Spieler der Chicago Bears, der jemals auf einem Madden-Cover erscheint.

Read more »

Ex-Bayern-Star Thomas Müller und seine Frau Lisa haben sich getrenntLiebesaus im Hause Müller - der Ex-Nationalspieler und die Dressurreiterin sind kein Paar mehr. Das erklärt ihr Medienanwalt. Gerüchte um eine Trennung habe es schon länger gegeben. Die sei einvernehmlich erfolgt, wie es heißt.

Read more »

Russell Wilson beendet seine Karriere in der NFLDer Super-Bowl-Sieger verkündet seinen Rücktritt nach 14 Jahren in der NFL und wechselt ins Fernsehen, wo er als Experte für CBS Sports arbeiten wird.

Read more »

Christian Streich im Star-Porträt: Wie er seine ZDF-Rolle als WM-Experte siehtZwölf Jahre führte er den Verein als Cheftrainer, wurde zur Kultfigur und entwickelte sich weit über den Fußball hinaus zu einer gesellschaftlichen Stimme.

Read more »