Tresoldi und Blank verletzt: Deutsche U21 ohne zwei Akteure für Testspiele

Nicolo Tresoldi und Hendry Blank fallen verletzt aus. Die deutsche U21-Truppe bereitet sich in Essen auf die Begegnungen gegen Belgien und Kroatien vor.

Nicolo Tresoldi und Hendry Blank sind für die anstehenden Testspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft ausgefallen. Beide Spieler erlitten bei der Trainingseinheit am Donnerstag Verletzungen, bevor das Team am Freitag, dem 13. November, in Essen gegen Belgien antrat. Der Abwehrspieler Nicolo Tresoldi kollidierte mit seinem Teamkollegen Hendry Blank und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Die Verletzung sperrt ihn vorerst von der Teilnahme am Spiel aus.

Verletzungsdetails und Trainingsverlauf

Der Vorfall ereignete sich während der Vorbereitung auf das Testmatch am Freitag in Essen. Nicolo Tresoldi prallte mit seinem Kollegen Hendry Blank zusammen. Diese Kollision führte dazu, dass der 22-jährige Verteidiger eine Gehirnerschütterung erlitt. Die Mannschaftsärzte prüften den Zustand der beiden Spieler unmittelbar nach dem Incident. Beide müssen pausieren, was die Aufstellung für das Spiel gegen Belgien deutlich schwächt. Die Gesundheit der Spieler hat hierbei absolute Priorität vor dem möglichen Spieleinsatz im Rahmen der Vorbereitung.

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Tresoldis Position und Ambitionen im DFB

Nicolo Tresoldi äußerte sich zu seiner aktuellen Situation und seiner Zukunft im DFB-System. Er betonte, dass die Gesundheit vor dem Sport kommt. Er erklärte, dass er die Jungs von der Couch aus unterstützen wird. Tresoldi möchte weiterhin die U21-Endrunde im kommenden Jahr mit Deutschland bestreiten. Seine aktuelle Verletzung schließt ihn vorerst von der Aktivität aus. Er hofft auf eine schnelle Genesung, um wieder zur Verfügung zu stehen. Dies zeigt sein Engagement für die Auswahlmannschaft.

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Karriereoptionen für AC Mailand und Italien

Neben den Aufgaben für die deutsche U21 steht die nationale Zukunft von Nicolo Tresoldi zur Diskussion. Er hat die Möglichkeit, für Italien oder Argentinien aufzulaufen. Aktuell ist noch nicht klar, ob er das DFB-Trikot tragen wird. Die Entscheidung bleibt ihm offen. Die Gazette dello Sport berichtet, dass der AC Mailand den deutschen U21-Torjäger holen möchte. Vereinsboss Gerry Cardinale will Tresoldi im Winter verstärken. Trainer Ruben Amorim sieht ihn als Ergänzung zu Goncalo Ramos.

Live-Übertragung und weitere Spiele

Das Testspiel gegen Belgien wird live übertragen. Die deutsche U21 tritt am 13. November ab 18 Uhr an. Die Übertragung läuft auf ProSieben MAXX und auf Joyn. Zuschauer können das Spiel kostenlos verfolgen. Nach der Partie gegen Belgien steht am 16. November ein weiteres Testspiel gegen Kroatien an. Beide Spiele dienen der Vorbereitung auf wichtige Zukunftsaufgaben. Die Ausfälle von Tresoldi und Blank belasten die Auswahl dabei erheblich. Das Team muss ohne zwei wichtige Kräfte antreten.