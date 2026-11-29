Trevi-Brunnen: Deshalb landen immer weniger Münzen im berühmten Fontana di Trevi
Im berühmten Trevi-Brunnen in Rom landen deutlich weniger Münzen als früher. Was die Gründe dafür sind – und warum das zum Problem wird.
Im berühmten Trevi-Brunnen in Rom landen deutlich weniger Münzen als früher. Was die Gründe dafür sind – und warum das zum Problem wird.zurückzukehren, muss eine Münze – mit dem Rücken zum Wasser stehend – über die Schulter in den Trevi-Brunnen werfen.
Der Aberglaube existiert seit Jahrzehnten. Das Geld wird einmal pro Woche vom Personal der Stadt eingesammelt und der kirchlichen Hilfsorganisation Caritas gespendet. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.ein als so manches Museum der Ewigen Stadt.
Doch inzwischen landen weniger Münzen im Wasser. Von Januar bis September kamen rund 1,24 Millionen Euro zusammen – etwa 174.000 Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Caritas, die mit den gesammelten Münzen soziale Projekte finanziert, vermutet einen Zusammenhang mit der neuen Eintrittsgebühr. Seit dem 2.
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