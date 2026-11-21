Seit Februar 2026 kostet der Trevi-Brunnen 2 Euro. Caritas Roma meldet Rückgang der Spenden um 238.000 Euro bei steigender Besucherzahl.

Der Trevi-Brunnen in Rom verzeichnet einen signifikanten Rückgang der Spendeinnahmen. Der Geldzufluss aus den Münzen der Touristen ist deutlich geschrumpft, nachdem die Stadtverwaltung den direkten Zugang zum Wahrzeichen eingeschränkt hat. Die Besucher müssen seit Februar 2026 einen Eintrittspreis von 2 Euro pro Person zahlen, um sich der Fontäne zu nähern. Diese Maßnahme führt dazu, dass weniger Gelder geworfen werden, obwohl weiterhin viele Menschen ankommen.

Finanzielle Auswirkungen auf die Caritas Roma

Caritas Roma hat die finanziellen Folgen des veränderten Zugangs bereits quantifiziert. Im Jahr 2025 wurden 1,86 Millionen Euro aus dem Wasser der 26 Meter hohen Kaskaden-Fontäne im Herzen der italienischen Hauptstadt gefischt. Dieses Geld unterstützt die Organisation seit sechs Jahren bedürftige Menschen und finanziert soziale Projekte in der Region. Im laufenden Jahr geht der Geldfluss aus dem Brunnen jedoch um rund 238.000 Euro zurück, wie laut dem britischen Tagesblatt The Guardian berichtet wird.

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Der Direktor von Caritas Roma, Giustino Trincia, sieht in den neuen Zugangsregeln den Hauptgrund für das Sinken der Einnahmen. Er erklärte gegenüber der lokalen Zeitung Il Messaggero, dass die Sperrung des direkten Zugangs zum Trevi-Brunnen ein wesentlicher Faktor sein könnte. Die physische Distanzierung der Besucher von der Schale erschwert das Werfen von Münzen erheblich und reduziert die spontane Teilnahme am Brauch.

Stadtrat verteidigt Eintrittsmodell für Tourismus

Die Stadt Rom begründet die Einführung der Eintrittspflicht mit dem Schutz des Denkmals und der Verbesserung der Besuchererfahrung. Der Bereich war zuvor extrem überfüllt, was zu Sicherheitsproblemen führte. Es kam wiederholt zu Münz-Diebstählen, Verschmutzungen durch die Menge und physischen Beschädigungen der historischen Strukturen. Die Stadtregierung argumentiert, dass das neue System diese negativen Entwicklungen eindämmen soll.

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Laut Angaben des Stadtrats sollen die Einnahmen aus dem Eintrittspreis der Instandhaltung des Trevi-Brunnens und anderer Sehenswürdigkeiten dienen. Innerhalb des ersten Monats nach Einführung der Gebühren wurden bereits über 435.000 Euro eingenommen. Dieses Geld stammt direkt von den Besuchern, die sonst vielleicht Münzen in den Brunnen geworfen hätten. Die Stadt betrachtet dies als erfolgreichen Übergang von unkontrollierten Spenden zu regulierten Ticketverkäufen.

Kontroverse um Datenlage und soziale Folgen

Die genaue Bewertung des finanziellen Verlustes bleibt unter Experten umstritten. Die Caritas in Rom möchte sich zum aktuellen Geldrückgang nicht weiter äußern und wartet auf vollständige Daten. Ein Sprecher der Organisation sagte dem Guardian, dass bei den diesjährigen Zählungen bislang keine ausländischen Münzen berücksichtigt worden seien.

Dieser methodische Unterschied könnte die Statistik verfälschen. Der Sprecher bemerkte, dass der Rückgang möglicherweise gar nicht so gravierend sei, wenn man auch internationale Währungen einbezieht. Dennoch bleibt die Situation kritisch, da die sozialen Projekte der Caritas auf diese Einnahmen angewiesen sind. Die Spannung zwischen touristischer Kontrolle und finanzieller Unterstützung der Armen bleibt ein zentrales Thema in Rom.