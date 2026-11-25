Nach dem 7. Oktober 2023 rückt Israels Regierung das UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA grundsätzlich in die Nähe der Hamas, einigen Mitarbeitern wird die Beteiligung am Massaker vorgeworfen. Es folgen Entlassungen. Doch offenbar war die Beweislage sehr dünn.

Nach dem 7. Oktober 2023 rückt Israel s Regierung das UN- Palästinenser hilfswerks UNRWA grundsätzlich in die Nähe der Hamas, einigen Mitarbeitern wird die Beteiligung am Massaker vorgeworfen.

Es folgen Entlassungen. Doch offenbar war die Beweislage sehr dünn. Ein Tribunal der Vereinten Nationen hat Zweifel an den Beweisen geäußert, mit denen 2024 die Entlassung palästinensischer UN-Hilfsmitarbeiter im Gazastreifen wegen angeblicher Beteiligung am Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 begründet wurde.

Also read Sie wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Das Beweismaterial habe demnach "fast ausschließlich" aus unbelegten Anschuldigungen der israelischen Regierung bestanden und die humanitären Einsätze im Gazastreifen negativ beeinträchtigt. Dies Neun Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA seien im Januar 2024 "im Interesse der Organisation" die Arbeitsverträge gekündigt worden. In den Kündigungsschreiben hieß es laut der Zeitung auch, die gegen sie erhobenen Vorwürfe seien "sehr schwerwiegend und glaubwürdig".

Die Entscheidung - getroffen vom damaligen UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini nach Rücksprache mit UN-Generalsekretär António Guterres - erfolgte offenbar in der Hoffnung, dass ein Entgegenkommen gegenüber Israel und dessen Verbündeten die Fortsetzung der humanitären Arbeit im Gazastreifen ermöglichen würde. Dem Bericht zufolge warnten Kritiker bereits damals, die Entscheidung untergrabe die Glaubwürdigkeit der UN und bewirke das Gegenteil: Sie verleihe unbelegten Vorwürfen Glaubwürdigkeit. Die Entlassungen hielten die US-Regierung von Präsident Joe Biden nicht davon ab, eine Aussetzung der Finanzhilfen anzuordnen.

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Andere Geldgeber folgten diesem Schritt vorübergehend, was zu einer Finanzierungslücke von 450 Millionen Dollar führte.

"Ich habe stets öffentlich gesagt, dass die israelischen Vorwürfe gegen UNRWA die Mutter aller Lügen waren", sagte Chris Gunness, ein ehemaliger Sprecher des Palästinenserhilfswerks. "Die Mitarbeiter ohne jeden Beweis zu entlassen, bestätigte in den Augen von Journalisten zu Unrecht ihre Schuld, veranlasste 16 wichtige Geldgeber, UNRWA im Stich zu lassen, und löste die schlimmste Finanzkrise in der Geschichte der Organisation aus - von der sie sich womöglich nie erholen wird.

" Das UNRWA-Tribunal, das zugunsten eines der entlassenen Mitarbeiter, Abu Awad, entschied, bezeichnete die israelischen Vorwürfe als unbelegt und von "begrenztem Beweiswert und geringer Zuverlässigkeit". Das Tribunal stellte außerdem fest, dass eine interne UN-Untersuchung die 19 Mitarbeiter, die Israel zunächst der Beteiligung an den Angriffen vom 7. Oktober beschuldigt hatte, nicht befragte.

"Die Vorwürfe gegen den Kläger und die anderen Mitarbeiter scheinen daher fast ausschließlich auf Informationen zu beruhen, die sich im Besitz Israels befinden", erklärte das Tribunal dem Bericht zufolge. Es äußerte demnach auch Zweifel an abgehörten Mobiltelefongesprächen und Nachrichten, die Israel als Beweismittel vorgelegt hatte. In einem Fall sei es zu einer Verwechslung aufgrund einer geklonten SIM-Karte gekommen - ein im Gazastreifen weitverbreitetes Phänomen, wie der "Guardian" schreibt. Awad wurde vorgeworfen, Truppenführer beim militärischen Arm der Hamas gewesen zu sein.

Er wies den Vorwurf zurück. Ihm wurde nicht vorgeworfen, persönlich am Angriff vom 7. Oktober teilgenommen zu haben. Laut Zeugenaussagen vor dem Tribunal befand er sich wie üblich in einem UNRWA-Mitarbeiterbus.

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Der konkrete Vorwurf gegen Awad lautete dem Bericht zufolge, er sei "in einem von Israels Geheimdienst abgefangenen Telefonat angewiesen worden, die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 zu beobachten, während er gleichzeitig geheimdienstliche Informationen der Hamas zu den Angriffen erhielt". Das Tribunal erklärte, die israelischen Sicherheitsdienste hätten nicht klargestellt, wer Awad angeblich angerufen habe und in welcher Weise das Mobiltelefon, auf dem der Anruf einging, mit ihm in Verbindung gestanden habe.

Man könne zwar nicht abschließend über die Vorwürfe gegen Awad entscheiden. Da das UN-Hilfswerk aber keine Belege vorgelegt habe, die seine Entlassung rechtfertigten, sprach das Tribunal ihm ein Jahresgehalt sowie 5000 Dollar als Entschädigung für "immaterielle Schäden" zu.

Nach den Vorwürfen gegen die entlassenen Mitarbeiter behauptete Israel, das UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA sei stark von der Hamas unterwandert. 2024 stimmte die Knesset dafür, der Organisation die Arbeit in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten zu untersagen.im Oktober 2025 hingegen: "Israel hat seine Vorwürfe nicht belegt, wonach ein erheblicher Teil der UNRWA-Mitarbeiter Mitglieder der Hamas oder anderer terroristischer Gruppierungen sind.

" Für die Palästinenser ist die Existenz des UNRWA eng mit der Wahrung ihrer Rechte als Flüchtlinge verbunden. Dies betrifft vor allem die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Gebiete, aus denen sie oder ihre Vorfahren im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948 geflohen waren oder vertrieben wurden.