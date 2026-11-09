Tribut an Roland Bös: Der verstorbene Scholz & Friends-Manager als Ikone der deutschen Werbebranche

Christian Rätsch gedenkt des verstorbenen Roland Bös, langjähriger Geschäftsführer bei Scholz & Friends. Ein Rückblick auf sein Leben, seine Karriere und seinen Einfluss auf die deutsche Werbewirtschaft.

Die deutsche Werbeindustrie verliert mit Roland Bös einen ihrer prägendsten Persönlichkeiten. Christian Rätsch, ehemals Chief Executive Officer von BBDO und enger Freund des Verstorbenen, zeichnet in einem offenen Brief das Leben und Wirken von Bös nach. Bös, der als Geschäftsführer bei der Agentur Scholz & Friends tätig war, ist im Alter von nur 54 Jahren den Folgen einer schweren Krankheit erlegen. Seine Kollegen und Mitstreiter würdigen ihn als einen der großen Namen der Branche, der nicht nur Marketing verstand, sondern es als Lebensphilosophie lebte.

Enge Verbundenheit durch Studium und Karriere

Die Verbindung zwischen Christian Rätsch und Roland Bös reicht bis in die Anfänge ihrer beruflichen Laufbahnen zurück. Die beiden lernten sich während ihrer gemeinsamen Ausbildung zum Werbekaufmann in Düsseldorf kennen. Anschließend studierten sie gemeinsam in Berlin und teilten selbst ihre Wohnung in derselben Straße, der Ackerstraße. Neben dem Studium engagierten sich beide für den damaligen Agenturverband und verfassten gemeinsam ein Buch mit dem Titel "Werbung macht reich, berühmt und sexy". Diese frühe Zusammenarbeit legte den Grundstein für eine Freundschaft, die ein ganzes Berufsleben lang bestand, obwohl sich ihre beruflichen Wege später trennten.

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Nach dem Studium folgte Bös einem Ruf zu Scholz & Friends, während Rätsch den Weg zu BBDO einschlug. Trotz dieser Trennung wurden sie Konkurrenten auf dem Markt, ohne dass dies ihre persönliche Beziehung beeinträchtigte. Diese Loyalität gegenüber der Freundschaft trotz wettbewerbsintensiver Marktbedingungen ist ein Beispiel für die charakterliche Stabilität, die Rätsch bei Bös bewunderte. Die gemeinsame Geschichte in Berlin und die ersten Schritte in der Branche prägten beide Männer nachhaltig und schufen ein Fundament aus gegenseitigem Respekt und beruflichem Verständnis, das über Jahrzehnte Bestand hatte.

Leidenschaft für Marken, Design und Kultur

Roland Bös war bekannt für seine tiefe Verbundenheit mit Design, Werbung, Kunst und Kultur, die sich auch in seiner persönlichen Umgebung widerspiegelte. Sein Zuhause war voller Ikonen der Werbeindustrie und ein Spiegel seiner Interessen. Als der letzte Volkswagen Käfer aus Mexiko exportiert wurde, war es für Bös unverzüglich eine Notwendigkeit, ein solches Fahrzeug zu besitzen. Ähnlich verhielt es sich mit Oldtimern der Marke Opel, als Scholz & Friends deren Kundenbetreuung übernahm. Diese persönlichen Sammlungen zeigten, dass Bös Marken nicht nur aus strategischer Distanz betrachtete, sondern sie emotional und historisch in sein eigenes Leben integrierte.

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Seine Präsenz im Berufsalltag war durch unverwechselbare Stilelemente gekennzeichnet, darunter seine oft etwas zu kleine Brille, die blitzenden Augen und sein charakteristisches, ansteckendes Lachen. Besonders in Erinnerung bleibt seine gelb aufblitzende Krawatte, die ihn optisch hervorhob. Wenn bei einem Pitch die gelben Folien von Scholz & Friends aufleuchteten, nahmen seine Wettbewerber, darunter auch Rätsch, sofort kampfesbereite Haltungen ein. Bös war ein außergewöhnlicher Kommunikator, dessen Energie und Wortgewalt Menschen für Ideen begeistern konnten. Er verwandelte gute Präsentationen in unvergessliche Erlebnisse und brachte die Arbeit von Kreativen und Strategien auf den Punkt.

Karriere bei Scholz & Friends und berufliche Loyalität

25 Jahre blieb Roland Bös der Agentur Scholz & Friends treu, was in einer Branche, die oft durch häufige Arbeitgeberwechsel geprägt ist, eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt. Seine Karriere führte ihn vom Assistenten der Geschäftsführung bis hin zum Geschäftsführer, Partner und Chief Growth Officer. Diese lange Bindung demonstriert seine Loyalität gegenüber seinem Unternehmen, seinen Überzeugungen und vor allem den Menschen, mit denen er arbeitete. In einer dynamischen Marktlandschaft war Bös ein Anker der Kontinuität und der vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Im Jahr 2025 wurde er als einer der besten New-Business-Verantwortlichen der Branche ausgezeichnet. Diese Würdigung war gerechtfertig, da Bös verstand, dass Neugeschäft mit einem Versprechen beginnt. Er schuf Vertrauen durch seine Kompetenz, Persönlichkeit und ein aufrichtiges Interesse an den Problemen seiner Kunden. Seine Fähigkeit, Zuversicht und Lebensfreude zu vermitteln, half vielen, an die eigene Branche zu glauben. Seine Auszeichnung unterstrich nicht nur seine strategische Exzellenz, sondern auch seine humanistische Herangehensweise an das Neugeschäft.

Unerschöpfliche Neugier und Engagement für den Nachwuchs

Bös zeichnete sich durch unerschöpfliche Neugier aus, die über die reine Wissensaneignung hinausging. Er wollte die Welt verstehen, nicht nur Informationen sammeln. Bereits als erfolgreicher Geschäftsführer setzte er sich berufsbegleitend in den Hörsaal, um Mobile Marketing zu studieren und sogar selbst zu programmieren. Dieses Bestreben, die digitale Welt von innen heraus zu begreifen, machte ihn zu einem wandelnden Lexikon der deutschen Werbegeschichte. Er kannte die großen Kampagnen, die Agenturen und deren Gründer sowie die Chronik der Branchenveränderungen bis ins Detail.

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Sein Engagement erstreckte sich über Jahrzehnte auch auf den Verband Graphic Artists Guild (GWA). Dort setzte er sich für den Nachwuchs ein, teilte seine Erfahrungen und moderierte Branchenveranstaltungen. Als wichtige Stimme für die Beziehung zwischen Agenturen und Kunden war er meinungsstark, blieb dabei jedoch immer wohlwollend und verbindend. Er konnte Diskussionen führen, ohne zu spalten, und Siege erringen, ohne andere herabzuwürdigen. Sein sprachliches Talent, das er möglicherweise von seiner Mutter geerbt hatte, die auch ihr gemeinsames Buch redigierte, kam in seinen Kolumnen und Gastbeiträgen immer wieder zum Ausdruck. Mit diesem unverwechselbaren Mix aus fachlicher Brillanz und menschlicher Wärme hinterlässt Roland Bös ein unvergessliches Erbe in der deutschen Werbeindustrie.