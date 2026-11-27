Amazon reduziert die vier Tribute von Panem Filme aktuell auf 15,77 Euro. Die Blu-ray Box mit Bonusmaterial ist das beste Angebot seit mehr als einem Jahr.

Amazon bietet Fans der dystopischen Filmreihe "Die Tribute von Panem" ein zeitlich begrenztes Angebot auf die Gesamtausgabe der vier Hauptfilme an. Die Komplettbox ist aktuell für 15,77 Euro erhältlich, was einer Reduktion von 23 Prozent entspricht. Damit liegt der Preis für die vier Filme deutlich unter der Marke von 16 Euro und bietet Einsteigern sowie Sammlern eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Umfasst neun Stunden Laufzeit und Bonusmaterial

Die Sammlung beinhaltet alle vier Filme der Hauptreihe, die zusammen eine Gesamtlauftzeit von mehr als neun Stunden ergeben. Amazon bewirbt die Blu-ray-Veröffentlichung mit einer überzeugenden Bild- und Tonqualität im Breitbildformat. Neben dem reinen Filmmaterial ist umfangreiches Bonusmaterial in die Box integriert, das tiefere Einblicke in die Produktion gewährt. Dieses enthält unter anderem Making-ofs und Audiokommentare, die das Verständnis der Inszenierung vertiefen.

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Kommentare von Regisseur und Produzentin sind enthalten

Das extra Material wird maßgeblich durch die Expertenstimmen von Francis Lawrence und Nina Jacobson geprägt. Francis Lawrence, der die Regie übernahm, und Nina Jacobson, die als Produzentin fungiert, teilen ihre Erkenntnisse durch Audiokommentare. Zusätzlich bieten Featurettes detaillierte Informationen zu den Dreharbeiten der einzelnen Teile. Dieses Hintergrundwissen ergänzt die narrative Struktur der Filme und bietet Fans ein umfassenderes Erlebnis der dystopischen Saga.

Über 300 verkaufte Einheiten in einem Monat

Die Nachfrage nach der Edition ist deutlich gestiegen, was sich in den Verkaufszahlen widerspiegelt. In den letzten drei Monaten wurden mehr als 300 Exemplare der Box abgesetzt. Dieses Volumen macht die Veröffentlichung zu einem der gefragteren Titel im aktuellen Sortiment von Amazon. Das platzsparende Design der Verpackung wird besonders von Kunden geschätzt, die ihre Filmkollektion im eigenen Regal aufbewahren möchten.

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Preisunterschied zu anderen Anbietern spart Kosten

Vergleiche mit anderen Händlern zeigen, dass der aktuelle Angebotspreis signifikant unter dem marktüblichen Niveau liegt. Kunden sparen im direkten Vergleich zu anderen Anbietern zwischen fünf und acht Euro. Diese Preisdifferenz macht die Edition besonders interessant für alle, die die komplette Geschichte am Stück erleben möchten. Die Reduktion ist ein starker Anreiz für diejenigen, die das Geschenk zur Hand haben oder selbst verschenken wollen.

Zukünftige Streaming-Termine stehen bereits fest

Neben der physischen Veröffentlichung rückt auch der digitale Bereich in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Titel "Sunrise of the Reaping" hat einen festen Streaming-Termin erhalten. Dies verdeutlicht das anhaltende Interesse an der Franchise. Derzeitige Käufer der Box können die Saga auf dem heimischen Bildschirm noch einmal erleben. Das Angebot bleibt für alle verfügbar, die die dystopische Welt von Panem in hoher Qualität geniessen möchten.