Das Prequel Sunrise On The Reaping bricht Rekorde und verdrängt die Konkurrenz von Platz 1. Ein Blick auf die schwache Darstellung der Menge in den Szenen.

Das Prequel ' Sunrise On The Reaping' hat die Erwartungen an die sechste Verfilmung der 'Tribute von Panem'-Reihe übertroffen und aktuell die deutschen Kinocharts klar angeführt. Nach dem soliden Start des Vorgängers 'The Ballad Of Songbirds & Snakes' vor drei Jahren gilt der neue Film nun als direkter Nummer-1-Hit im aktuellen Wochenende.

Kritik an der Darstellungsweise der Bevölkerung

Ein wiederkehrender Kritikpunkt bei den Filmadaptionen betrifft die visuelle Umsetzung der Ernte-Zeremonien. In der fiktiven Welt muss theoretisch jedes Mädchen und jeder Junge zwischen zwölf und achtzehn Jahren, dessen Name im Lostopf liegt, an der Veranstaltung teilnehmen. Diese Anwesenheitspflicht dient dazu, die Angst und die Kontrolle über die Distrikte aufrechtzuerhalten.

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Trotz dieser logischen Anforderung zeigt das Prequel nur maximal ein paar hundert Menschen auf dem Platz, wenn die Tribute ausgelost werden. Dieser Aspekt sticht besonders ins Auge, da er den Eindruck einer ländlichen Ortschaft erweckt, anstatt einer Kleinstadt mit der应有的 Bevölkerungsdichte.

Statistische Diskrepanzen im Filmuniversum

Die Zahlenverhältnisse in der Darstellung stimmen nicht mit den im Buch festgelegten Fakten überein. Distrikt zwölf hat in der literarischen Vorlage etwa achttausend Einwohner, während größere Distrikte durchaus in die Hunderttausende gehen. Das Kapitol selbst ist eine Millionenmetropole, was im Film durch ein bis auf den letzten Platz gefülltes Stadion während der Eröffnungszeremonie eindrucksvoll visualisiert wird.

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Es stellt sich die Frage, warum das Kapitol, das über eine solche massenhafte Infrastruktur verfügt, Angst vor den wenigen Bewohnern eines kleinen Distrikts wie dem der Minenarbeiter haben sollte. Die visuelle Differenz zwischen dem riesigen Stadion und der leeren Arena der Ernte untergräbt die Glaubwürdigkeit der staatlichen Angstmechanismen.

Technologie und Inszenierung der Inszenierung

Bei der Frage nach der Ursache für die leeren Plätze gibt es zwei naheliegende Erklärungsansätze. Einerseits könnte es sich um eine Kostenersparnis bei der Einstellung von Statistinnen und Statist handeln. Andererseits wird oft die angestrebte Freigabe ab zwölf Jahren (FSK) als Grund genannt, um extreme Darstellungen zu vermeiden.

Der Film 'Sunrise On The Reaping' setzt jedoch bereits stark auf CGI-Einstellungen. Es bleibt daher unklar, warum man nicht auch den Platz bei der Ernte digital auffüllen konnte, zumal andere gewalttätige Momente, wie die Zerpflückung einer Figur durch Flamingo-Raptoren, nur mit wenigen Kratzern dargestellt werden. Es gibt quasi gar kein Blut im Anschluss an solche Szenen.

Kommerzieller Erfolg und Franchise-Future

Trotz dieser narrativen und visuellen Schwächen verbindet der Film Arena-Action, Propaganda-Abrechnung und Prequel-Nostalgie zu einem stimmigen Franchise-Abschluss. Kritiker loben den berührenden Charakter der Geschichte, der die Stärken der vorherigen fünf Filme aufgreift. Die aktuellen Kinozahlen belegen, dass das Publikum diesen Ansatz weiterhin begeistert annimmt.