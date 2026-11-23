Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping startet mit 225 Mio. Dollar stark. Dennoch ist ein siebter Film unwahrscheinlich, da Autorin Suzanne Collins kein neues Skript vorlegt.

Der neue Kinofilm "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" hat bei seinem Start eine beeindruckende Zuschauerzahl erreicht und die internationalen Kassencharts deutlich aufgemischt. Besonders in Deutschland zog der sechste Teil derSaga laut Angaben von Leonine Studios in der ersten Woche inklusive Preview-Vorführungen mehr als 560.

000 Besucherinnen und Besucher in die Lichtspielhäuser. Dieser Wert übertrifft das Startergebnis des Vorgängers "The Ballad of Songbirds and Snakes" aus dem Jahr 2023 um etwa 40 Prozent.

Global betrachtet zeigt sich das Franchise ebenfalls von seiner besten Seite. Das US-Branchenmagazin "Variety" vermeldet für den Startzeitraum eine Einspielsumme von rund 225 Millionen US-Dollar. Davon entfallen 120 Millionen Dollar auf den nordamerikanischen Markt in den USA und Kanada. Damit gehört "Sunrise on the Reaping" nach "Spider-Man: Brand New Day", "Toy Story 5", "The Super Mario Galaxy Movie" und "Die Odyssee" nur noch zu der fünften Filmproduktion in diesem Jahr, die in Nordamerika bei der Premiere mehr als 100 Millionen Dollar einspielte.

Konkurrenz durch Grand Theft Auto VI

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Dass der Erfolg so eindeutig ausfiel, war bei der aktuellen Marktlandschaft alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In der vorangegangenen Woche wurde "Grand Theft Auto VI" veröffentlicht, das als das am meisten erwartete Entertainment-Produkt des Jahres galt. Obwohl es sich um ein Videospiel und nicht um einen Film handelt, sorgte die enorme Erwartungshaltung der Fans an diesem Titel für Spekulationen darüber, ob die Menschen noch Kapazitäten und Zeit für den Kinobesuch bei "Sunrise on the Reaping" haben würden. Die Zahlen belegen nun, dass diese Sorge unbegründet war.

Kein siebter Teil aufgrund fehlender Vorlage

Trotz der positiven finanziellen Entwicklung ist die Hoffnung auf eine rasche Fortsetzung des Erfolgs gesunken. Laut "Variety" ist mit einem weiteren "Die Tribute von Panem"-Film in naher Zukunft kaum zu rechnen. Obwohl die "Traumfabrik" bei solchen Einspielergebnissen naturgemäß nach einem siebten Teil gieren würde, stehen die Chancen auf eine baldige Ankündigung schlecht. Die Hauptursache dafür liegt nicht in der fehlenden kommerziellen Attraktivität des Franchises, sondern in der Verfügbarkeit des geistigen Urhebers.

Suzanne Collins als entscheidender Faktor

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Das entscheidende Hindernis ist die Autorin Suzanne Collins, die heute 64 Jahre alt ist. Collins ist nicht nur die Verfasserin der Buchvorlage zur Saga, sondern auch maßgeblich an der Entstehung der Filme beteiligt. Das fundamentale Problem für potenzielle Produzenten ist, dass es derzeit keine literarische Vorlage für einen weiteren Blockbuster gibt. Ein neues Buch, das als Grundlage für einen Film dienen könnte, wurde von Collins bislang nicht angekündigt.

Bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" zeichnete sich ein klares Bild bezüglich der Zukunft des Franchises ab. Alle anwesenden Stakeholder teilten dieselbe Meinung: Man warte nun ausschließlich auf die Autoritin. Collins selbst hielt sich bedeckt, ob sie bereits eine Idee für ein weiteres Buch hat oder vielleicht sogar schon daran arbeitet. Auf die Frage nach einem Sequel antwortete sie lediglich mit den Worten: "Wir werden es sehen.", was keinen konkreten Fortschritt verspricht.

Position von Lionsgate zur Situation

Adam Fogelson, der Vorsitzende der Lionsgate Motion Picture Group, kommentierte die Lage respektvoll, aber klar. Er betonte, dass Suzanne Collins eine herausragende Künstlerin sei und bei ihren Arbeiten nichts leichtfertig vorgehe. Fogelson erklärte weiter: "Wenn sie der Ansicht ist, eine wichtige Geschichte erzählen zu können, dann wird sie diese meiner Meinung nach auch schreiben und wir werden davon profitieren." Er versicherte zugleich, dass nichts, was er oder Dritte sagen oder tun könnten, Collins von ihrem tief verwurzelten Wunsch abbringen werde, vor dem Schreiben einer Geschichte die richtige Inspiration zu finden.

Für die Fans bedeutet dies, dass sie weiterhin Geduld üben müssen. Bis Suzanne Collins eine neue Geschichte konzipiert hat, wird es keinen neuen Kinofilm geben. Die aktuelle Situation zeigt, dass trotz großer kommerzieller Erfolge und des internationalen Publikumsinteresses die kreative Kontrolle der Autorin der alleinige Maßstab für die Fortführung der "Die Tribute von Panem"-Saga ist. Solange keine neue Vorlage vorliegt, bleibt der Markt für Zuschauer und Investoren stehen.