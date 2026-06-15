Trickbetrüger von Ladendetektiv in Kaufhaus am Niederwall gefasst

Ein polizeibekannter 39-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz versuchte in einem Kaufhaus durch eine geschickte Masche 200 Euro zu stehlen. Der Täter täuschte eine Geldrückgabe vor und entwendete während des Vorgangs unbemerkt Geldscheine aus der Kasse. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Tat und hielt den Mann fest. Die Polizei nahm den Betrüger fest, leitete Strafverfahren ein und er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Zudem lag bereits ein Haftbefehl vor.

Am Samstag, den 13. Juni 2026, ereignete sich ein Fall von Trickbetrug in einem Kaufhaus am Niederwall. Ein Ladendetektiv konnte den Täter auf frischer Tat ertappen und festhalten.

Der polizeibekannte Mann wurde mit Haftbefehl gesucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:05 Uhr, als ein Kunde vier Bekleidungsstücke an der Kasse bezahlen wollte. Er übergab der Kassiererin 600 Euro in bar. Die Mitarbeiterin öffnete die Kassenschublade und legte das Geld hinein.

Anschließend bat der Kunde darum, das Geld zurückzuerhalten, um es zu überprüfen und nachzuzählen. Während dieses Vorgangs gelang es dem Täter, unbemerkt von der Kassiererin mehrere Geldscheine aus der Kassenschublade zu entnehmen und sie in seine Jackentasche zu stecken. Anstatt der ursprünglich übergebenen 600 Euro gab er der Kassiererin später nur noch 400 Euro zurück. Kurze Zeit später versuchte der Mann, die zuvor gekauften Kleidungsstücke an die Kassiererin zurückzugeben, um die angeblich gezahlten 600 Euro vollständig zurückzuerhalten.

Der aufmerksame Ladendetektiv, der den gesamten Ablauf beobachtet hatte, schritt ein und hielt den Täter fest. Er verständigte umgehend die Polizei. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der bereits polizeilich bekannt war. Gegen ihn wurden ein Strafverfahren wegen Betrugs sowie ein Verfahren wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Zur Sicherung der Strafverfahren musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen. Da bereits ein Haftbefehl gegen den 39-Jährigen vorlag, wurde er von den Beamten festgenommen und in Haft genommen





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