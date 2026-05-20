Tricks for Lotto Winning

In this article, we present you with a new twist on winning the big jackpot in Lotto. Along with tricks to increase your chances of fantasizing about the lottery success, you will also come across detailed information in terms of playing, winning and the jackpot.

Jeder träumt von einem 6er im Lotto ! Und heute dreht sich die transparente Trommel wieder. Haben Sie diesmal den Jackpot geknackt? 44 Millionen Euro sind im Jackpot.

Wie Sie teilnehmen können, was Sie beachten müssen, sowie die aktuellen Lottozahlen, lesen Sie hier. (Alle Angaben ohne Gewähr! ) Die Spielregeln sind ebenso simpel. Auf jedem LOTTO-Lottoschein sind 12 Tippfelder mit jeweils 49 Zahlen.

Auf einem dieser Tippfelder müssen Sie dann sechs Zahlen ankreuzen. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Jeden Mittwoch (18:25 Uhr) und Samstag (19:25 Uhr) werden in einem Zufallsverfahren sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Gewonnen haben Sie, wenn mindestens zwei der Gewinnzahlen plus der Superzahl mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen.

Maximalen Gewinn, also den LOTTO-Jackpot, erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der von Ihnen ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen. Kurz nach der Ziehung am Mittwoch oder am Samstag sehen Sie die aktuellen Zahlen online. Wenn Sie online teilgenommen und gewonnen haben, bekommen Sie eine E-Mail und/oder SMS. Zur Gewinnermittlung können Sie zur Annahmestelle ihrer Wahl gehen.

Dazu benötigen Sie nur Ihren Lottoschein. Kleinere Gewinne können in Lottofilialen bar ausgezahlt werden. Größere Gewinne, beziehungsweise den Hauptgewinn, müssen Sie bei den Lottostellen direkt anfordern. Der Lottoschein darf auf keinen Fall verloren gehen, da dieser als Nachweis dient. Erst danach wird der Gewinn ausgezahlt





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