Trikot-Engpass beim DFB: Buchstabe "V" bei Havertz, Undav und Pavlovic ausgegangen

Wegen eines Lieferengpasses bei adidas können Fans keine Originaltrikots der deutschen Nationalmannschaft mit den Namen von Havertz, Undav und Pavlovic bestellen. Gleichzeitig feiert Bundestrainer Nagelsmann sein 1000-Tage-Jubiläum und die Mannschaft sucht ein neues Maskottchen.

Ein ungewöhnliches Problem bei der Trikot ausstattung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sorgte vorübergehend für Verärgerung bei den Fans. Aufgrund eines Lieferengpasses bei einem Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war der Buchstabe "V" für die Beflockung von Trikot s kurzfristig nicht verfügbar.

Dies traf insbesondere die Nachnamen der Spieler Deniz Undav, Kai Havertz und Aleksandar Pavlovic, sodass Fans keine offiziellen Trikots mit diesen Namen bestellen konnten. Der Sportartikelhersteller adidas, der für die Ausrüstung des Teams verantwortlich ist, bestätigte den Engpass und betonte, dass die Problematik schnell behoben werde.

In einer offiziellen Stellungnahme hieß es: "Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beflockungen der Spieler Undav, Havertz und Pavlovic kam es kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens V. Diese konnten schnell behoben werden, sodass die Flocks mit dem Buchstaben V in Kürze wieder online bestellbar sein werden.

" Die Situation verdeutlicht die komplexen logistischen Herausforderungen, die hinter der Produktion von Merchandising-Artikeln für eine Großveranstaltung wie einer Weltmeisterschaft stecken, und wie schnell selbst kleine Engpässe zu einer spürbaren Verzögerung für Endkunden führen können. Währenddessen feiert Bundestrainer Julian Nagelsmann ein besonderes Jubiläum: Am 18. Juni 2026 jährt sich sein 1000. Tag im Amt.

In dieser Zeit hat das DFB-Team unter seiner Leitung 21 von 33 Länderspielen gewonnen und achtmal unentschieden gespielt, bei nur vier Niederlagen. Eine dieser Niederlagen war nachträglich umstritten, da sie durch ein nicht geahndetes Handspiel zustande kam. Nagelsmanns Erfolgsquote von 63,4 Prozent kann sich sehen lassen. Sein Vertrag läuft bis zur EM 2028, und er hat bereits klare Ziele für die weitere Zusammenarbeit formuliert.

Die Mannschaft befindet sich derzeit im WM-Vorbereitungscamp in Winston-Salem, wo die Stimmung nach dem deutlichen 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao gut ist. Einige Spieler nutzten ihren freien Tag, um die Highlights des Spiels zu analysieren. Nico Schlotterbeck äußerte sich beispielsweise zum Tor von Deniz Undav, für das er selbst die Vorlage geliefert hatte: "Wäre ich in Jo's Position, hätte ich nicht abgespielt", sagte er mit einem Augenzwinkern über Kapitän Joshua Kimmich, "aber deswegen ist er auch Kapitän und ich nicht.

" Schlotterbeck lobte zudem das Tor von Felix Nmecha zum 1:0 als einen besonderen Schlenzer: "Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie schwer das war. Du hast schon ein paar Banger gehabt, aber das war eins deiner besseren Tore.

" Die Suche nach einem tierischen Maskottchen für die WM gestaltet sich im Camp als schwierig. Nachdem bei der EM 2024 noch der Kanarienvogel Ringo als inoffizielles Maskottchen diente, muss nun ein Nachfolger gefunden werden. Kapitän Joshua Kimmich berichtete am Dienstag von einer unerfreulichen Begegnung mit einer Schlange im Camp: "Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist.

Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt. Aber es ist zumindest mal gefährlich. Ja, hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen.

" Eine Alternative wäre ein Eichhörnchen, die kleinen Nager sind im DFB-Camp zahlreich zu sehen. Doch Kimmich scherzte: "Am Schluss wird es schwer, so ein Eichhörnchen einzusperren.

" Natürlich wolle man die Tiere aber auch nicht einfangen. Kimmich nutzte die Gelegenheit, um zudem auf die Ausgeglichenheit des WM-Turniers hinzuweisen, trotz des XXL-Teilnehmerfeldes.

"Die vermeintlich kleineren Nationen werden taktisch und fußballerisch immer besser", unterstrich er. Das 0:0 der Spanier gegen Kap Verde sei der Beweis dafür, dass selbst favorisierte Teams gegen vermeintlich schwache Gegner alles geben müssten. Auch der 7:1-Sieg gegen Curacao sei kein Selbstläufer gewesen: "So ein 7:1 ist nicht selbstverständlich.

" Vor dem nächsten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste warnte Kimmich insbesondere vor dem Angreifer Yan Diomande von RB Leipzig: "Seine Start-Stopp-Dribblings sind außergewöhnlich. Wie er beschleunigt, dann wieder abbremst und wieder beschleunigt mit krassem Tempo ist ein bisschen wie bei Kingsley Coman. " Die gesamte Defensive der Ivorer müsse daher aufmerksam sein





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