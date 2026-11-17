Analyse des Dreier-Gipfels mit Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin. Die Konfrontation zeigt die Unfähigkeit des Trios, globale Krisen zu lösen, und markiert eine Wendemarke für die geopolitische Rolle Europas im Vergleich zu den Supermächten.

Die potenzielle Dimension der historischen Begegnung zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin rückt in den Fokus, sobald diese drei Staatsoberhäupter am Donnerstag erstmals zu einer dreiseitigen Konferenz zusammenfinden. Diese dreieckige Konstellation berührt tief empfundene historische Traumata in den baltischen Staaten Esten, Letten, Litauen sowie in Polen, Tschechien und Ungarn, die unter sowjetischer Herrschaft litten. Für diese Völker endete die Epoche der Unfreiheit und des Terrors erst mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989, was die heutige Wahl zwischen den Einflusszonen Chinas, Russlands oder der USA zu einer moralischen wie politischen Grundsatzfrage macht.

Dreier-Gipfel und mangelnder Wille zur Weltordnung

Zweifel sind absolut berechtigt, ob Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin überhaupt den gemeinsamen politischen Willen hegen, eine neue Weltordnung zu etablieren, die mindestens einem Teil der Menschheit zugutekäme. Ihre tief verwurzelte Rivalität und ihre diametral gegensätzlichen nationalen Interessen setzen diesem Wunschtraum sowie dem gleichzeitigen Albtraum einer Weltherrschaft im Triumvirat enge und kaum zu durchbrechende Grenzen. Die drei Machtpolitiker sind nicht einmal einig, welches zentrale globale Problem sie in diesem Gipfel besprechen und im Idealfall auch lösen sollen, was die Verhandlungspositionen erheblich erschwert und die Erwartungen an konkrete Ergebnisse senkt.

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Es ist möglich, dass dieser spezifische Dreier-Gipfel dennoch einen positiven Effekt hat, indem er realistisch aufzeigt, dass das Trio aus Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin die dringendsten aktuellen Probleme der internationalen Gemeinschaft nicht lösen kann. Dieser Erkenntnisprozess könnte hoffentlich den politischen Ehrgeiz der Europäer verstärken, in die Machtposition hineinzuwachsen, die Wladimir Putin sich anmaßt, obwohl diese Position ihm weder rechtlich noch moralisch gebührt. Gleichzeitig ist es evident, dass er diese Macht nicht konstruktiv ausfüllt, sondern sie ausschließlich zur Selbstzwecksetzung einsetzt.

Amerikanische Interessen und Chinas strategische Dominanz

Donald Trump benötigt zwingend messbare Erfolge bei Themen, die die amerikanischen Wähler im Kontext der Midterms besonders interessieren, darunter die hohen Benzinpreise, die ewigen Kriege Amerikas und das enorme Handelsdefizit im Austausch mit China. Während er an einer Reduzierung von Atomwaffen interessiert ist, zielt Xi Jinping darauf ab, das chinesische Nukleararsenal gezielt auszubauen, bis es dem der USA und Russlands mindestens ebenbürtig ist. Xi sieht keinen strategischen Vorteil darin, Wladimir Putin oder Donald Trump aus ihren jeweiligen innenpolitischen oder ökonomischen Problemen herauszuhelfen, da dies die eigene Verhandlungsposition schwächen würde.

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Ein Staat, der in chinesische Abhängigkeit gefangen ist, bleibt zwangsläufig ökonomisch geschwächt und muss Gas sowie Öl zu Dumpingpreisen an Peking liefern, wobei Peking im Zweifel politische Zugeständnisse erzwingen kann. Durch diese Dynamik lässt Xi Jinping Donald Trump wie einen Bittsteller aussehen, der vergeblich auf Chinas Mitwirkung hofft. Gleichzeitig zeigt die Fotosynthese des Gipfels Xi Jinping als den Gastgeber, der die Drei zusammengebracht hat, was ihn bereits vorab als den offensichtlichen Gewinner dieses diplomatischen Manövers erscheinen lässt.

Europäische Machtposition und Friedenswirtschaft versus Militarismus

Diese Erfolgssymbolik bleibt bestehen, selbst wenn kein einziges politisches oder wirtschaftliches Problem in Shenzhen gelöst wird. Der klare Verlierer dieser verqueren Bilderwelt der vermeintlichen Supermächte ist in dieser Konstellation Europa. Ginge es nach der reinen Wirtschaftskraft, müsste anstelle von Wladimir Putin ein Vertreter der Europäischen Union mit Xi Jinping und Donald Trump konferieren, was aktuell auf Bundeskanzler Friedrich Merz zutreffen würde. Russland ist wirtschaftlich betrachtet lediglich eine kleinere Mittelmacht, die durch ihre militärische Aufrüstung künstlich überproportional wirkt.

Die Kraft einer Friedenswirtschaft ist jedoch in der aktuellen Weltlage nicht der überragende Machtfaktor im direkten Vergleich. Ein Staat wie Russland, der übermäßig in das Militär investiert, kann selbst ökonomisch stärkeren Nationen seinen Willen durch militärische Drohungen aufzwingen. Daher wird der Dreier-Gipfel voraussichtlich demonstrieren, dass das Trio Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin die drängenden geopolitischen Probleme nicht lösen kann. Diese Erkenntnis sollte den Ehrgeiz der Europäer stärken, in die Machtposition hineinzuwachsen, die Wladimir Putin sich anmaßt, obwohl sie ihm nicht gebührt und er sie auch nicht konstruktiv ausfüllen kann, was eine klare Vision für die Zukunft der europäischen Souveränität erfordert.