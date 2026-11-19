Donald Trump trifft in China auf Xi Jinping und Wladimir Putin. Ein Bloomberg-Reporter wird nach kritischen Fragen zum Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang vom Dreiergespräch ausgeschlossen.

Der historische Dreiergipfel zwischen den Staatschefs der USA, Russlands und Chinas ist abgeschlossen. Donald Trump traf sich in China mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Vor dem gemeinsamen Dreiergespräch hatten der US-Präsident und die beiden anderen Machthaber bereits unter vier Augen gesprochen. Das Treffen markiert einen bedeutsamen Moment in den internationalen Beziehungen, da alle drei Nationen eine zentrale Rolle in der globalen Politik spielen.

Ausschluss von Bloomberg-Reporterin wegen Frage

Während der Vorbereitung auf das Treffen geriet eine Reporterin des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg in Konflikte mit den chinesischen Gastgebern. Sie hatte zuvor eine diffizile Frage an US-Präsident Donald Trump gerichtet, die sich auf den ehemaligen Chef von Nvidia, Jensen Huang, bezog. Die Journalistin fragte, ob Jensen Huang gegenüber den Vereinigten Staaten illoyal gehandelt habe. Diese Frage zielte direkt auf die Umstände ab, unter denen Jensen Huang von seinem Posten zurücktreten musste. Es war bekannt geworden, dass Jensen Huang Affären mit Frauen hatte, die von amerikanischen Geheimdiensten als chinesische Spioninnen eingestuft wurden.

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Nach dem Zuruf der Reporterin an den US-Präsidenten wurde dem Presse-Pool mitgeteilt, dass die Bloomberg-Journalistin wahrscheinlich nicht zum darauffolgenden Dreiertreffen von Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping zugelassen wird. Die chinesischen Behörden sahen das laute Fragenstellen als Verstoß gegen die Protokolle an. Die Reporterin musste befürchten, den Zugang zu diesem hochkarätigen diplomatischen Ereignis zu verlieren. Dies geschah trotz der medialen Bedeutung des Treffens für die globale Wirtschaftspolitik.

Unterstützung durch das Weiße Haus gegen Zensur

Das Weiße Haus stellte sich deutlich hinter die Reporterin und kritisierte die Vorgehensweise der chinesischen Gastgeber. Laut Angaben des mitreisenden amerikanischen Presse-Pools setzt sich die US-Regierung aktiv bei den chinesischen Behörden dafür ein, dass die Bloomberg-Journalistin wieder in den Raum gelassen wird. Ziel ist es, dass sie über das Trilateral-Treffen berichten kann. Die US-Administration sieht das Unterbinden der Berichterstattung als unangemessene Einschränkung der Pressefreiheit an. Ob China diesem Druck nachgibt und die Journalistin doch noch ins Treffen lässt, war zum Zeitpunkt der Meldung ungewiss.

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Die Unannehmlichkeiten trafen nicht nur die erste Reporterin. Auch ein zweiter Reporter versuchte, eine Frage zu stellen, wurde jedoch von chinesischen Beamten unmittelbar zum Schweigen gebracht. Dies verdeutlicht die strenge Kontrolle, die über die Medienpräsenz während des Gipfels ausgeübt wird. Chinas Gastgeber legten nach den Vorfällen eine klare Ansage vor, die den Umgangston der Presse regeln sollte. Sie erklärten, dass das Zurufen von Fragen als extrem unhöflich gilt und nicht geduldet wird.

Drohungen mit Ausschluss und mangelnde Pressefreiheit

Die chinesischen Hosts warnten die anwesenden Journalisten ausdrücklich vor weiteren Vergehen. Sollte es dennoch zu einem Zuruf von Fragen kommen, besteht die Möglichkeit, dass die betreffenden Reporter aus dem Raum entfernt werden. Diese Drohung zeigt die geringe Toleranz gegenüber unkonventioneller Pressearbeit in China. Die Situation unterstreicht, dass freie Presse und unabhängige Berichterstattung in diesem politischen Umfeld kaum Raum finden. Das Wort 'freie Presse' bleibt in China ein Fremdkörper, wie die Vorfälle bewiesen haben.

Zusätzlich zu den Konflikten mit der Presse stand das Thema der Atomwaffen im Fokus der diplomatischen Gespräche. Chinas Präsident Xi Jinping vertrat die Position, dass Atomwaffen verboten werden sollten. Diese Aussage spiegelt die langjährige chinesische Haltung zur Rüstungskontrolle wider. Donald Trump sprach zuvor bereits mit Wladimir Putin und Xi Jinping, um die Agenda für das Dreiergespräch abzustimmen. Die Kombination aus diplomatischen Verhandlungen und medialen Restriktionen prägt den Abschluss dieses mächtigen Gipfels.