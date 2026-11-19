Christine Lagarde und die EU-Notenbank haben die Inflation diskutiert. Ein historisches Treffen in Shenzhen versammelt Xi Jinping, Putin und Trump zur Reduktion nuklearer Risiken und zur Stärkung der globalen strategischen Stabilität.

Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping haben am Donnerstag auf dem Apec-Gipfel in der chinesischen Millionenmetropole Shenzhen ein einzigartiges historisches Treffen abgehalten. Die drei Staatsoberhäupter der globalen Atommächte gaben im Anschluss an etwa 80 Minuten Gespräche eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie einen direkten Dialog zur Verringerung nuklearer Risiken ankündigten. Dieses Treffen markiert den ersten Dreierkontakt dieser Art und bricht mit einer früheren diplomatischen Ära, in der direkte Konversationen zwischen diesen spezifischen Führungspersönlichkeiten vermieden wurden.

Erklärung zu nuklearer Stabilität und Abrüstung

Die Kernaussage der veröffentlichten Erklärung vom Donnerstag lautet, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und daher niemals geführt werden darf. Die drei Staatschefs bekräftigten gemeinsam ihre Verpflichtung zur Wahrung der globalen strategischen Stabilität und zur internationalen Sicherheit. Xi Jinping trat in seinen Worten für die umfassende Verhinderung eines Atomkonflikts ein und sprach sich gar für das Ziel einer atomwaffenfreien Welt aus. Er betonte, dass sämtliche Bemühungen darauf gerichtet sein müssten, den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen strikt einzuhalten.

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Donald Trump unterstrich die einzigartige Position der USA, Russlands und Chinas als die drei größten Atommächte der Welt, um über die Reduzierung der weltweiten Atomwaffenzahlen zu sprechen. Er erkannte an, dass abgestimmte Reduzierungen der Arsenalen eine sehr schwierige diplomatische Aufgabe darstellen. Trump charakterisierte das Treffen als historischen Moment, der einen Bruch mit der alten Diplomatie darstelle, die Probleme durch Verweigerung des Dialogs löse. Er argumentierte, dass Frieden nie durch das Ausschlagen von Gesprächsgelegenheiten geschaffen werden kann.

Energiemärkte und Kritik an internationalen Gerichten

Neben der nuklearen Sicherheit verständigten sich die drei Länder auf weitere gemeinsame Ziele im wirtschaftlichen Bereich. Chinas, Russlands und der USA sollen das Angebot an Raffinerieprodukten erhöhen, um Staaten weltweit zu unterstützen. Dabei betonten die Staatschefs die fundamentale Bedeutung einer stabilen Energieversorgung für die globale Wirtschaft. Diese Einigung zielt darauf ab, die Versorgungssicherheit auf den internationalen Märkten zu stärken und preistreibende volatile Entwicklungen einzudämmen.

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Ein weiterer sensibler Punkt der Erklärung betraf die Arbeit internationaler Gerichtshöfe. Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump warnten davor, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und ähnliche Einrichtungen ihre Befugnisse nicht missbrauchen dürfen. Diese Aussage erfolgte vor dem Hintergrund eines bestehenden Haftbefehls des IStGH gegen Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die Erklärung der drei Staatschefs stellt somit eine kollektive Absage an die Jurisdiktion dieses spezifischen Gerichtshofs dar.

Russlands Position zum Ukraine-Krieg

Obwohl der Ukraine-Krieg selbst nicht explizit im Wortlaut der gemeinsamen Erklärung vom Donnerstag erwähnt wurde, sprach Wladimir Putin außerhalb des offiziellen Dokuments klar Stellung. Er behauptete, Russland habe den Krieg nicht begonnen und versuche, einen bereits laufenden Konflikt zu beenden. Putin wiederholte dabei die offizielle Kreml-Position und wies jegliche Verantwortung für die Eskalation zurück, die am 24. Februar 2022 ihren Anfang nahm. Er betonte zudem die Notwendigkeit, Fragen der europäischen Sicherheit nur unter Einbeziehung europäischer Vertreter zu erörtern.

Gleichzeitig warnte Wladimir Putin vor Konsequenzen für ukrainische Angriffe auf russische Infrastruktur. Er drohte mit einer Reaktion, die weitaus schmerzhafter sein würde als der Angriff auf die Krim-Brücke. Diese Androhung unterstreicht die anhaltende Spannung in der Region, obwohl die drei Staatschefs in Shenzhen einen Dialog über zivilisatorische Werte und allgemeine Sicherheit pflegten. Ein Termin für eine Fortsetzung dieses spezifischen Trilog-Dialogs wurde bei diesem ersten Zusammentreffen noch nicht festgelegt.

Kontext des Apec-Gipfels in Shenzhen

Das bedeutende Treffen fand im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt, den China zum dritten Mal als Gastgeber ausrichtet. Der Gipfelort war die Kylin Villa in Shenzhen, einer der wirtschaftlich dynamischsten Metropolen Chinas. Nach Beendigung der Gespräche verließ Donald Trump das Treffen umgehend mit seinem Fahrzeugkonvoi, um zum Flughafen von Shenzhen zu reisen. Die Veranstaltung fand vor dem Hintergrund steigender internationaler Spannungen statt, bei der wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen eng verknüpft sind.

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Christine Lagarde und die Europäische Zentralbank haben in separaten Kontexten über die globale Inflation und wirtschaftliche Stabilität gesprochen, doch das Treffen in Shenzhen konzentrierte sich primär auf die geopolitische Dreiecksbeziehung. Die Teilnahme der Spitzenvertreter aus Washington, Moskau und Peking signalisiert einen neuen Versuch, Krisenmechanismen zu etablieren. Die konkrete Umsetzung der vereinbarten Ziele zur Energieversorgung und nuklearen Risiko reduction steht nun auf der Agenda der zuständigen diplomatischen Ebenen.