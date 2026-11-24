Das Sportpaar Trinity Rodman und Ben Shelton beendet seine Beziehung. Der volle Terminkalender und ständige Reisen führten zur Trennung der Profisportler.

Die US-Amerikanerin Trinity Rodman und der Tennis spieler Ben Shelton haben ihre romantische Beziehung beendet. Das 24-jährige Fußball -Starlet und der 24-jährige Tennis -Profi waren seit fast zwei Jahren ein Paar. Die Entscheidung fiel offenbar aufgrund der extrem herausfordernden beruflichen Anforderungen, die beide Hochleistungssportler tagtäglich meistern müssen.

Terminchaos und Reisen belasten die Beziehung

Laut Berichten der britischen Zeitung "Daily Mail" war der überfüllte Terminkalender der Hauptgrund für die Trennung. Die ständigen internationalen Reisen sowie die stark divergierenden Arbeitszeiten und Zeitzonen erschwerten es dem Paar, gemeinsame Zeit zu verbringen. Trotz des endgültigen Aus macht die Trennung nicht vor einer engen freundschaftlichen Bindung halt. Beide geben an, weiterhin ein enges Verhältnis zu pflegen und sich als gute Freunde zu verstehen, auch wenn sie nicht mehr als Liebespaar vereint sind.

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Offizielle Bekundung bei den BMW Open in München

Die öffentliche Präsenz der Beziehung startete im März 2025 mit einem gemeinsamen Auftritt auf der tennisbühne. Bei den BMW Open 2025 in München war Trinity Rodman beim Halbfinale von Ben Shelton anwesend und saß in seiner Zuschauerbox. Wenige Tage zuvor hatten beide ihre Romanze auf der Social-Media-Plattform Instagram offiziell bekannt gegeben. Seitdem begleitete Rodman Shelton bei mehreren wichtigen Turnieren, darunter auch bei den US Open, wo der Tennisspieler bis ins Finale vorstieß.

Gemeinsame Sorgen als Profisportler verbinden beide

Ben Shelton betonte gegenüber der "New York Post" nach seiner Niederlage im US-Open-Finale gegen Alexander Zverev, was die Verbindung ausmacht. Es sei schwer zu verstehen, wenn man diesen Weg nicht selbst gehe, da die Belastungen im Spitzensport enorm seien. Sheldon erwähnte, dass Rodman aufgrund ihrer großen Star-Power sogar noch mehr Druck aushalten müsse. Das gegenseitige Verständnis für die Anforderungen des Jobs und die Fähigkeit, den richtigen Zeitpunkt für Unterstützung oder Ruhe zu finden, war die Basis der Partnerschaft. Shelton hatte bereits im September dem Magazin "Us Weekly" angedeutet, dass es wirklich schwierig sei, Zeit für die Beziehung zu finden.

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Sportliche Rückschläge begleiten die Trennung

Auf der sportlichen Ebene verlief das Jahr für beide Akteure nicht rund, was die Situation zusätzlich erschwerte. Ben Shelton verlor das Halbfinale der ATP Finals gegen den 23-jährigen Spanier Carlos Alcaraz. Auch Trinity Rodman erlebte einen bitteren Moment in ihrer Karriere. Die 24-Jährige stand mit ihrem Verein Washington Spirit im Finale der US-Frauenliga, musste dort jedoch eine Niederlage hinnehmen. Die Tochter von Basketball-Ikone Dennis Rodman ist eine der gefeiertsten Athletinnen Amerikas und steht beim Washington Spirit unter Vertrag.

Finanzielle Situation und Perspektiven der Athleten

Trinity Rodman genießt in den USA einen enormen Beliebtheitsgrad. Sie ist die bestbezahlte Fußballerin der Welt und verdient laut Vertragsdetails 1,7 Millionen Euro pro Saison. Diese finanzielle Position unterstreicht ihren Status als eine der dominierenden Figuren im aktuellen Frauenfußball. Die Trennung von Ben Shelton markiert somit das Ende einer der attraktivsten Romanzen im modernen Spitzensport, bei der zwei Athleten auf dem absoluten Weltkurs agierten. Beide werden sich nun voll auf ihre jeweiligen sportlichen Ziele konzentrieren müssen, getrennt von der öffentlichen Beobachtung als Paar.