Fußball-Star Trinity Rodman und Tennis-Profi Ben Shelton beenden die Beziehung. Zeitmangel und Reisen führten zur Trennung. Details zur Karriere und Zukunft.

Das Sport-Team aus den Vereinigten Staaten Trinity Rodman und Ben Shelton hat seine romantische Beziehung beendet. Die 24-jährige Fußballprofi und der 24-jährige Tennisspieler gaben nach fast zwei gemeinsamen Jahren bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. Laut Berichten der britischen Zeitung Daily Mail liegt der Grund in der extremen Belastung durch den Profisport. Die ständige Notwendigkeit zu reisen und die unterschiedlichen Arbeitszeiten haben sich als nicht mehr vereinbar erwiesen. Trotz der Trennung bleibt das gegenseitige Verständnis für die berufliche Situation bestehen.

Terminkalender und Reisen als Hauptursache

Die Trennung von Trinity Rodman und Ben Shelton wird primär auf organisatorische Schwierigkeiten zurückgeführt. Beide Athleten bewegen sich auf höchstem internationalem Niveau und sind daher fast ausschließlich unterwegs. Dieser Lebensstil macht es nahezu unmöglich, regelmäßige Zeit füreinander zu finden. Bereits im September hatte Ben Shelton dem Magazin Us Weekly angedeutet, dass die Situation schwierig sei und Zeit eine knappe Ressource darstelle. Diese früheren Aussagen untermauern nun die offizielle Mitteilung über die Auflösung der Partnerschaft. Es handelt sich nicht um einen plötzlichen Entschluss, sondern um die logische Folge der beruflichen Realität.

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Öffentliche Darstellung und gemeinsame Auftritte

Das Paar hatte seine Verbindung öffentlich im März 2025 bekanntgegeben. Ein wichtiges Datum in dieser Beziehung war das Auftreten bei den BMW Open 2025 in München. Trinity Rodman besuchte das Halbfinale im Tennis und saß dabei in der VIP-Box ihres Partners. Kurz zuvor hatten sie ihren Beziehungsstatus auf der Plattform Instagram offiziell bestätigt. Im selben Jahr unterstützte Rodman Shelton auch bei den US Open. Dort erreichte der 24-Jährige das Finale, verlor jedoch das Match gegen den 29-jährigen Alexander Zverev. Dieser gemeinsame Auftritt unterstrich die Verbundenheit der beiden Sportstars auf internationaler Bühne.

Wechselseitiges Verständnis und berufliche Synergien

Die Stärke der Beziehung lag im tiefen Verständnis für die Anforderungen des Profisports. Ben Shelton erklärte der New York Post nach seinem Ausscheiden bei den US Open, dass es schwierig sei, dies von außen zu begreifen. Er betonte, dass Rodman aufgrund ihrer hohen Sichtbarkeit sogar noch mehr mit den Belastungen zu tun habe. Beide wissen genau, wann emotionaler Support nötig ist und wann man den anderen in Ruhe lassen muss. Dieses Verständnis für die spezifischen Nöte und Sorgen der jeweiligen Laufbahn war das Fundament ihrer Partnerschaft. Sie sahen sich als Paar, das anders funktioniert als andere, weil beide die Lasten des Spitzensports teilen.

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Der sportliche Hintergrund von Rodman und Shelton

Trinity Rodman ist die Tochter der Basketball-Legende Dennis Rodman, der 65 Jahre alt ist. Sie spielt für das Team Washington Spirit und gilt als die bestbezahlte Fußballerin der Welt. Ihr Jahresgehalt beträgt 1,7 Millionen Euro. Ihr Erfolg im Stadion spiegelt sich nicht nur finanziell wider, sondern auch in der hohen Popularität bei den amerikanischen Fans. Auf der anderen Seite steht Ben Shelton als Tennisspieler. Letztlich verlor er das Halbfinale der ATP Finals gegen den 23-jährigen Carlos Alcaraz. Parallel dazu unterlag Rodman mit Washington Spirit im Finale der US-Frauenliga. Diese sportlichen Rückschläge kurz vor der Trennung scheinen die ohnehin schon angespannte Balance zusätzlich belastet zu haben.

Zukunftsaussichten und privates Verhältnis

Trotz der romantischen Trennung bleibt ein enges Verhältnis zwischen den beiden Sportlern erhalten. Beide sind sich einig, dass sie einander weiterhin respektieren und schätzen. Die gemeinsame Liebe zum Sport und das Verständnis füreinander bleiben bestehen, auch wenn die Partnerschaft nicht fortgeführt wird. Für die Fans bedeutet dies, dass die beiden weiterhin als einzelne Größen in ihren jeweiligen Disziplinen auftreten werden. Rodman wird ihre Karriere mit Washington Spirit fortsetzen und Shelton wird seine Tennislaufbahn fortsetzen. Die Öffentlichkeit wird weiterhin Interesse an ihren sportlichen Leistungen zeigen, unabhängig von ihrem privaten Status.