Trinkgeld-Aufforderungen im Restaurant

Einige Punkte, die in der Debatte um Trinkgeld-Aufforderungen berücksichtigt werden sollten, umfassen die Transparenz, dieüblichkeitund die Shuffle-Strategie, die Verhaltensweisen der Gäste beeinflussen könnte. In diesem Artikel werden wir auch untersuchen, ob Trinkgeld-Aufforderungen auch in anderen Bereichen wie dem Restaurant und sogar auf Casino-Guthabenpaketen wie dem "Play & Lock" vorhanden sind.

Im Restaurant sind in Deutschland 10 bis 15 Prozent Trinkgeld üblich, was manchmal zu unangenehmen Rechenpausen führt, besonders wenn mit Bargeld bezahlt und Trinkgeld gegeben werden soll.

Wer mit Karte bezahlt, bekommt mittlerweile oft die Aufforderung Zahlungen zu erhöhen, meist zwischen fünf und 20 Prozent. Diese Praxis ist nicht nur in Restaurants, sondern auch im Bäcker, beim Essen abholen oder beim schnellen "Kaffee to go" angekommen. Wer kein Trinkgeld geben will, muss in diesem Fall aktiv "Nein" auswählen. Das Feld ist oft rot gefärbt.

Der Fachbegriff für diese spezielle Aufforderung, Trinkgeld zu geben, heißt "Nudging", was auf Deutsch etwa "anzustupsen" oder "schubsen" bedeutet. In SWR3 NOW haben Nicola Müntefering und Jens Grotegut das Thema Trinkgeld diskutiert und SWR3Land gefragt. Auch auf Instagram haben wir gefragt, was eure Meinung zu "Trinkgeld-Aufforderungen" ist. Die Reaktionen darauf waren groß, mit mehreren hundert Kommentaren.

Trinkgeld-Aufforderung: Find ich gut! Viele von euch finden die Aufforderung "Finde ich gut!

", während andere sich bevormundet fühlen. Trinkgeld-Aufforderung: Nein, danke! Trinkgeld-Aufforderung auf Kartenlesegeräten – gute Sache oder aufdringlich? Schreibt es uns in die Kommentare!

Trinkgeld gibt es auch anderswo: In Spanien, Italien, Kroatien und Griechenland werden Trinkgelder von Reisenden erwartet, was je nach Land und Anwohnerzahl angepasst wird. Wir sagen euch, wie viel ihr in den beliebtesten Urlaubszielen bezahlen solltet und warum das so ist





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