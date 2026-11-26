Gastronomiebeschäftigte klagen immer mal wieder, dass Betriebsinhaber einen Teil ihres Trinkgelds einbehalten. Doch die Rechtslage ist klar – für den Chef heißt es: 'Finger weg'. Auch Abzüge als 'Verwaltungsgebühren' sind nicht rechtens.

Wer Trinkgeld gibt, will sich bei der Bedienung oder dem Team im Lokal bedanken – aber nicht die Kosten des Restaurants mitfinanzieren. Mit diesem Gedanken geben wohl die meisten Gäste einer Wirtschaft ein Trinkgeld.

Der Unternehmer, als Wirt und Eigentümer, dürfte damit eher nicht gemeint sein. Und so sieht das auch die Rechtsprechung. Trinkgeld eine freiwillige Zahlung des Gastes an einen Arbeitnehmer . Und diese Zahlung erfolgt zusätzlich zum eigentlichen Rechnungsbetrag, der die Kosten des Betriebes deckt.

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Die Wirtsleute sind damit raus, wenn es ums Trinkgeld geht, außer sie arbeiten selbst mit und erhalten eine Zuwendung, die vom Gast wirklich direkt für sie gedacht ist. Auch dann, wenn es einen Trinkgeldpool der Beschäftigten gibt, erhält der Eigentümer nichts davon, erklärt Mark Baumeister von der Gewerkschaft NGG. Er ist dort bundesweiter Referatsleiter für das Gastgewerbe. Auch wenn der Chef im Service mithilft, hat er keinen Anspruch auf einen Anteil des zusammengelegten Trinkgeldes, das die Gäste geben.