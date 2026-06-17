Trinkgeld im All-inclusive-Urlaub: Was ist üblich und was nicht?

Wenn man in einem All-inclusive-Hotel Urlaub macht, hat man Unterkunft, Essen und viele Getränke meist schon mit dem Reisepreis bezahlt. Doch eine Frage bleibt offen: Gehört auch das Trinkgeld dazu?

Nach Einschätzung der Deutschen-Knigge-Gesellschaft lautet die Antwort meist: nein.

"All inclusive" bedeutet zwar, dass die enthaltenen Leistungen bereits bezahlt sind. Trinkgeld ist jedoch grundsätzlich eine freiwillige Anerkennung für guten Service. Darauf verweist auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, in vielen Urlaubsländern hat Trinkgeld zudem eine größere Bedeutung als in Deutschland. Weil die Löhne dort oft niedrig sind, sind die Beschäftigten stärker auf Trinkgeld angewiesen.

Entsprechend unterschiedlich fallen die Erwartungen aus. Welche Regel gilt, hängt deshalb häufig von der Hotelkette und vom Reiseziel ab. Wer unsicher ist, kann direkt an der Rezeption nachfragen oder die Bedingungen der Unterkunft prüfen. Diese Empfehlung gibt auch Linda Kaiser, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen-Nach Einschätzung der Knigge-Expertin ist Trinkgeld auch im All-inclusive-Urlaub keineswegs ungewöhnlich.

Besonders häufig wird es für persönliche Dienstleistungen gegeben. Dazu zählen etwa das Tragen von Gepäck, die Zimmerreinigung oder der Zimmerservice. Anders sieht es häufig in Restaurants mit Buffet aus. Dort ist Trinkgeld weniger verbreitet.

Kommt jedoch ein individueller Tischservice hinzu, geben viele Gäste auch dort etwas dazu. Die Höhe des Trinkgelds richtet sich laut Kaiser nicht nach der Art des Hotels, sondern nach den Gepflogenheiten des jeweiligen Reiselandes. Als grobe Orientierung nennt sie 1 bis 2 Euro pro Gepäckstück für den Gepäckservice sowie 1 bis 2 Euro pro Tag für die Zimmerreinigung. Beim Zimmerservice gelten häufig rund 10 Prozent des Rechnungsbetrags als Richtwert.

An Bars oder in Cafés wird oft aufgerundet oder ein kleiner Betrag pro Bestellung gegeben. Wer während des Aufenthalts regelmäßig vom gleichen Personal betreut wird, kann sich am Ende auch mit einem größeren Betrag auf einmal bedanken.





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