Die neuen Trinkpausen bei der WM 2026 sorgen weiter für Diskussionen. Während des Gruppenspiels zwischen England und Kroatien machten die englischen Fans ihrem Ärger über die neue FIFA-Regel lautstark Luft. Die Trinkpausen wurden von der FIFA vor der Weltmeisterschaft neu eingeführt und sollen die Gesundheit der Spieler schützen.

Die neuen Trinkpausen bei der WM 2026 sorgen weiter für Diskussionen. Während des Gruppenspiels zwischen England und Kroatien machten die englischen Fans ihrem Ärger über die neue FIFA -Regel lautstark Luft.

Nach der ersten verpflichtenden Trinkpause schallte ein Spottgesang durch das Stadion. Die Anhänger sangen 'Was das Ficken ist das? und reagierten damit auf die dreiminütige Unterbrechung der Partie. Die Trinkpausen wurden von der FIFA vor der Weltmeisterschaft neu eingeführt. In jeder Halbzeit wird das Spiel einmal für rund drei Minuten unterbrochen.

Offiziell soll damit die Gesundheit der Spieler geschützt werden. Vor allem bei den teilweise hohen Temperaturen in den USA, Kanada und Mexiko. Doch genau daran entzündet sich die Kritik vieler Fans. Denn Englands Auftaktspiel gegen Kroatien findet im klimatisierten Stadion von Houston statt.

Dort herrschen angenehme Temperaturen, weshalb viele Anhänger die Notwendigkeit der Pause infrage stellen. Kritiker vermuten deshalb, dass die Unterbrechungen auch einen kommerziellen Hintergrund haben könnten. Die fest eingeplanten Pausen schaffen zusätzliche Werbefenster für die TV-Sender und sorgen gleichzeitig für weitere Möglichkeiten, Sponsoren in die Übertragung einzubinden. Auch sportlich sind die Trinkpausen umstritten.

Trainer können ihren Mannschaften währenddessen taktische Anweisungen geben und den Spielfluss unterbrechen. Nach dem deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann die Pause sogar ausdrücklich gelobt, weil er seinem Team dabei wichtige Hinweise auf der Taktiktafel geben konnte. Die FIFA hatte die Maßnahme bereits vor dem Turnier angekündigt und für alle 104 WM-Spiele verpflichtend eingeführt. Unabhängig von den Temperaturen oder davon, ob die Partien in klimatisierten Stadien stattfinden.

Gerade dieser Punkt sorgt bei vielen Fans für Unverständnis. Die neue Regel soll die Gesundheit der Spieler schützen, aber viele Anhänger sehen in den Trinkpausen eher einen kommerziellen Hintergrund. Die Pausen schaffen Werbefenster und ermöglichen es den Sponsoren, in die Übertragung einzubinden. Die Trainers können während der Pausen taktische Anweisungen geben, was die Fairness des Spiels in Frage stellt.

Die FIFA hat die Regel bereits vor dem Turnier angekündigt und für alle 104 WM-Spiele verpflichtend eingeführt. Dieser Punkt sorgt bei vielen Fans für Unverständnis





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