Die umstrittenen Trinkpausen bei der Fußball-Weltmeisterschaft sorgen weiterhin für Diskussionen. Beim Spiel zwischen Ghana und Panama in Toronto quittierten die Fans die Unterbrechungen mit Buhrufen, obwohl die Temperaturen nur 19 Grad betrugen und es regnete. Kritiker vermuten wirtschaftliche Motive hinter den Pausen, da sie Werbezeiten ermöglichen.

Die umstrittenen Trinkpausen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sorgen weiterhin für hitzige Diskussionen. Beim Spiel zwischen Ghana und Panama in Toronto, das mit 1:0 endete, kam es zu massiven Buhrufe n der Zuschauer, als der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit die Partie unterbrach und die Spieler zu den Seitenlinien schickte, um zu trinken.

Dabei betrug die Temperatur in der kanadischen Metropole nur 19 Grad Celsius, und es regnete ununterbrochen. Auch in der zweiten Halbzeit wiederholte sich die Szene: Erneute Buhrufe, als die Mannschaften zur sogenannten 'Hydration Break' ans Spielfeldrand beordert wurden. Die FIFA verteidigt die Maßnahme als Schutz der Spieler vor Dehydrierung, doch viele Fans und Experten zweifeln an der Notwendigkeit solcher Unterbrechungen bei gemäßigten Bedingungen. Die Kritik richtet sich vor allem gegen den vermuteten wirtschaftlichen Hintergrund der Trinkpausen.

Denn die drei Minuten Spielunterbrechung werden von den übertragenden Sendern genutzt, um Werbung zu schalten. Diese Praxis führt zu Frustration bei den Zuschauern im Stadion, die sich um Spielfluss und Atmosphäre betrogen fühlen. Die Niederlande-Verteidiger Virgil van Dijk äußerte sich deutlich: 'Ich habe fast alle Spiele bis heute gesehen. Jedes Mal gehen wir in die Werbung - das gefällt mir nicht wirklich.

Die Trinkpause ist auch eine Werbepause. Das ist nicht mein Ding. Für die neutralen Zuschauer vor dem Fernseher ist das auch nicht gut.

' Van Dijk betonte jedoch, dass bei extremer Hitze eine solche Pause sinnvoll sein könne: 'Wenn es wirklich heiß ist, kann man darüber reden. Aber meiner Meinung nach muss man jedes Spiel einzeln betrachten.

' Die FIFA hat festgelegt, dass die Trinkpausen unabhängig von der tatsächlichen Hitze am Spielort stattfinden müssen, selbst wenn das Stadion geschlossen und klimatisiert ist. Dies verändert nicht nur den Rhythmus des Spiels, sondern gibt den Trainern auch ungeplante Auszeiten für taktische Anweisungen. Während einige Spieler die Unterbrechungen zur Erholung nutzen, sehen andere sie als unnötige Störung. Die Diskussion um die Trinkpausen wird sich wohl fortsetzen, zumal die WM in Katar aufgrund der hohen Temperaturen im November und Dezember stattfindet.

Doch die aktuellen Vorfälle in Toronto zeigen: Selbst bei kühlem Wetter und Regen wird an den Pausen festgehalten. Die Fans im Stadion reagieren zunehmend verärgert, und auch viele TV-Zuschauer sind genervt von den häufigen Werbeunterbrechungen. Es bleibt abzuwarten, ob die FIFA ihre Regelung noch einmal überdenken wird - oder ob die Trinkpausen als fester Bestandteil der WM in Erinnerung bleiben, unabhängig von Wetter und Stimmung





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