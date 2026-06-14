Triumph der Knicks löst Chaos in Manhattan aus nach erstem Titel seit 53 Jahren

Der dritte NBA-Sieg der New York Knicks löste in Manhattan massive Ausschreitungen aus, bei denen Proteste, brennende Busse und Zusammenstöße mit der Polizei die Stadt erschütterten.

Nach 53 Jahren warteten die Fans der New York Knicks endlich auf den dritten NBA -Titel ihres Teams. Das entscheidende Finale in Texas war ein Drahtseilakt: Die Knicks lagen mit 16 Punkten im fünften Spiel zurück, doch Point Guard Jalen Brunson drehte das Blatt, indem er in der Schlussphase 13 Punkte in Serie und insgesamt 45 Punkte erzielte.

Sein Auftritt sicherte den Durchbruch und ließ das Home‑Court‑Ritual im legendären Madison Square Garden in einen Rausch aus Ekstase und Chaos verwandeln. Sobald das Spiel beendet war, strömten Tausende von Anhängern in die Straßen von Manhattan, um den Sieg zu feiern. Die meisten genossen die ausgelassene Stimmung, doch ein erheblicher Teil geriet in einen Krawallrausch, der schnell eskalierte. Es entstanden Szenen von brennenden Bussen, demolierten Autos und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

So wurde das Bild zweier Randalierer, die auf ein Polizeiauto sprangen und die Windschutzscheibe sprengten, von den Medien verbreitet. Ein Fan der San Antonio Spurs sah sich gezwungen, in einen Streifenwagen zu flüchten, um den Angriffen der wütenden Knicks‑Anhänger zu entkommen, und mehrere Festnahmen wurden gemeldet





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA New York Knicks Jalen Brunson Manhattan Ausschreitungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Knicks feiern historischen Finals‑Sieg, doch das Fest in Manhattan gerät aus den FugenNach einem dramatischen 107:106 Sieg der New York Knicks über die San Antonio Spurs eskalierte die Freude in Manhattan zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei 56 Festnahmen meldete. Der Vorstoß der Fans, von Feuerwerk bis Eierwurf, wirft ein Schlaglicht auf die dunklen Seiten leidenschaftlicher Sportbegeisterung.

Read more »

New York Knicks gewinnen NBA-Titel nach 51 Jahren - Jalen Brunson führt Team zum historischen TriumphDie New York Knicks haben die NBA-Finalserie gegen die San Antonio Spurs gewonnen und damit ihre erste Meisterschaft seit 1973 errungen. Jalen Brunson punktewild mit 45 Zählern in Spiel fünf, während Ariel Hukporti als dritter Deutscher NBA-Champion wird. Das Spiel war von einer massiven Auswärtsfan-Präsenz und einem dramatischen Schlussviertel geprägt.

Read more »

Knicks nach 53 Jahren wieder auf dem NBA-ThronDie New York Knicks mit dem Deutschen Ariel Hukporti haben ihre lange Durststrecke überwunden und nach 53 Jahren wieder den NBA-Titel gewonnen. Gegen die San Antonio Spurs gelang erneut eine Aufholjagd.

Read more »

Bei historischem Knicks-Triumph: Ein Norddeutscher ist jetzt NBA-ChampionDie New York Knicks haben in Spiel fünf der Playoffs die NBA gewonnen und eine ewig lange Durststrecke beendet. Ein Deutscher macht es wie Nowitzki.

Read more »