Triumph präsentiert die Street Triple 798 RS mit neuem 798-cm³-Motor, 135 PS und reduzierten Abmessungen. Alle Details zu Daten, Preis und Verfügbarkeit für das neue Naked-Bike.

Triumph Motorcycles hat die Nachfolgemarke seiner legendären Naked-Bike-Reihe offiziell vorgestellt. Das neue Modell trägt die Bezeichnung Street Triple 798 RS und stellt eine deutliche technische Weiterentwicklung gegenüber der bisherigen Version mit 765 cm³ Hubraum dar. Die britische Motorradmarke hebt damit ihr sportliches Aushängeschild auf ein neues Level, ohne dabei die charakteristischen Werte der Baureihe aufzugeben.

Komplett neu entwickelter Dreizylinder-Motor

Die neue Street Triple 798 RS übernimmt keinerlei Bauteile von ihrer direkten Vorgängerin, der Street Triple 765 RS. Dennoch bleibt sie eine echte Street Triple, da sie das Versprechen auf ein außerordentlich handliches, leichtes und rasantes Motorrad mit Dreizylinder-Performance einlöst. Der Kern des neuen Motorrads ist der komplett neu entwickelte Dreizylindermotor. Diese Triebwerke sind von weltweiter Bedeutung, da sie im Moto2-Klasse bereits seit 2019 als Einheitsantrieb dienen und dies auch in den kommenden Jahren tun werden.

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Die technischen Änderungen am Block sind präzise: Der Hub wurde exakt um 2,3 Millimeter auf 55,7 Millimeter vergrößert, während die Bohrung bei 78 Millimeter unverändert bleibt. Dies resultiert in einem Nenndrehzahlhubraum von 798 Kubikzentimetern. Mit Straßenzulassung leistet der Motor 135 PS bei einer Drehzahl von 11.500 Umdrehungen pro Minute sowie 86 Newtonmeter Drehmoment bei 9.250 Umdrehungen pro Minute.

Dies entspricht einer Steigerung von fünf PS und sechs Newtonmeter gegenüber dem Vorgängermodell. Die Mehrleistung steht dabei nicht nur später zur Verfügung, sondern liegt bereits früher im Drehzahlbereich an. Die zusätzliche Power resultiert nicht allein aus dem vergrößerten Hubraum, sondern maßgeblich aus einer Optimierung des Zylinderkopfs. Dieser verfügt über einen neu entwickelten, reibungsärmeren Ventiltrieb, entdrosselte Einlasskanäle, größere Ventile sowie anders geformte Brennräume.

Neukonstruktion für weniger Gewicht und besseres Handling

Die Ingenieure von Triumph haben auch das Getriebe und das Kurbelgehäuse komplett neu entworfen. Zudem wurden die Kupplung und der Primärantrieb überarbeitet, um die Leistung effizienter auf die Straße zu bringen. Für eine verbesserte Kühlung und Luftzufuhr sorgen zwei durch den Rahmen geführte Lufteinlässe, die zu einer vergrößerten Airbox führen. Auch die Einspritzdüsen wurden neu ausgelegt, um die Verbrennung zu optimieren.

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Ein wesentlicher Eingriff in die Konstruktion betrifft die Abgasanlage. Die Street Triple 798 RS verzichtet auf einen herkömmlichen Endschalldämpfer. Die neue Anlage verfügt über zwei nach unten gerichtete Auslässe unterhalb des Motors. Diese Maßnahme diente primär der Gewichtsreduzierung und der Senkung des Schwerpunkts, was dem Handling zugutekommt. Der neu konstruierte Aluminiumrahmen zeigt hinten nicht mehr die bisherige Gitterstruktur, sondern eine geschlossene Bauweise.

Die neue Aluminiumschwinge wirkt sehr bullig und nimmt eine Felge mit einem nun breiteren 190er-Hinterreifen auf. Der neu geformte Aluminiumtank fasst weiterhin 15 Liter Kraftstoff. Durch diese und weitere Maßnahmen konnte das Gesamtgewicht um fünf Kilogramm gesenkt werden. Vollgetankt wiegt die Street Triple 798 RS damit nur noch 183 Kilogramm. Die bisherige 765 RS galt bereits als Ausbund an Handlichkeit und wurde als radikale "Kurvenfräse" bezeichnet. Die neue Nachfolgerin soll dieses Niveau noch übertreffen.

Ausgewogene Geometrie und hochmoderne Fahrwerkstechnik

Der kurze Nachlauf von nur 92,5 Millimetern deutet darauf hin, dass das Motorrad noch wendiger wird. Die Ergonomie wurde ebenfalls angepasst: Der neue, gummigelagerte Lenker ist 20 Millimeter breiter. Der Fahrer sitzt in einer Höhe von 836 Millimetern auf dem Sitzpolster, mit den Füßen sportlich weit hinten positioniert, aber mit nur leicht vorgebeugtem Oberkörper. Diese Haltung unterstützt eine intensive Fahrposition.

Im Fahrwerk setzt Triumph auf hochwertige Komponenten. Vorne sorgt eine voll einstellbare Big-Piston-Gabel von Showa mit einem Durchmesser von 41 Millimetern und 120 Millimetern Federweg für zuverlässige Dämpfung. Hinten arbeitet ein ebenfalls voll einstellbares Federbein vom Typ Öhlins STX46 mit 130 Millimetern Federweg. Die Verzögerung übernehmen radiale Stylema-Vierkolben-Bremszangen von Brembo, die auf 310 Millimeter große Bremsscheiben greifen.

Ein überarbeiteter Hauptbremszylinder von Brembo bietet in Kombination mit einem in der Griffweite und Übersetzung einstellbaren Bremshebel eine extrem hohe Verzögerungskraft. Serienmäßig montiert Triumph exzellente Pirelli Diablo Supercorsa V3 Reifen, die sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke überzeugen sollen.

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Aggressives Design und moderne Elektronik-Features

Das Design der Street Triple 798 RS ist aggressiver ausgefallen. Die schmalen LED-Scheinwerfer hängen sehr tief über dem Vorderrad und sind nun mit adaptivem Kurvenlicht ausgestattet. Das Heck wirkt ultrakna pp und ragt steil auf. Für die Beifahrerin steht nur noch ein Notseat zur Verfügung, der durch eine aufsteckbare Abdeckung besetzt werden kann. Die Elektronik ist vollständig modernisiert.

Fünf feste Fahrmodi stehen zur Verfügung: Eco, Rain, Road, Sport und Track. Zusätzlich können zwei Modi frei konfiguriert werden. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören Kurven-ABS, eine schräglagensensible Schlupfregelung, eine einstellbare Motorbremse, Wheelie-Control und Launch-Control. Ein Tempomat und ein serienmäßiger Quickshifter für schaltunterbrechungsfreies Hochschalten runden das Paket ab.

Das Herzstück der Bedienung ist ein sieben Zoll großes TFT-Display von Bosch. Es bietet umfangreiche Informationen und Einstellmöglichkeiten. Das System unterstützt Apple CarPlay und Android Auto, wobei die Darstellung vom Smartphone auf den Bildschirm erfolgt. Die Bedienung erfolgt über Schalter am Lenker oder per Sprachsteuerung. Der Touchscreen ist jedoch nur im Stand unterhalb einer Geschwindigkeit von zwei Kilometern pro Stunde freigegeben.

Preis, Verfügbarkeit und historische Einordnung

Triumph bietet die Street Triple 798 RS zum Preis von 13.995 Euro zuzüglich Liefernebenkosten an. Dies entspricht einer Preiserhöhung von 1.000 Euro gegenüber dem Vorgängermodell 765 RS. Im Kaufpreis ist eine vierjährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung inbegriffen. Die Auslieferung der neuen Modelle soll Ende Januar 2027 beginnen.

Standardmäßig wird das Bike in der Lackierung "Sapphire Black" geliefert. Die Farbvarianten "Interstellar Blue" und "Carnival Red" sind gegen Aufpreis erhältlich. Ursprünglich war die Street Triple als gemäßigtere Alternative zum vollverkleideten Supersportler Daytona 675 konzipiert. Sie galt als Freudenspender auf der Landstraße und war problemlos für Urlaubstouren geeignet.

Nach der Einstellung der Daytona-Reihe übernahm die Street Triple sukzessive ihren Platz als sportliches Aushängeschild der Marke. In der jüngsten Evolutionsstufe scheint das Bike vor allem für den Einsatz auf der Rennstrecke optimiert worden zu sein. Den Platz als Landstraßen-Bike nimmt seit diesem Jahr die sehr gelungene Triumph Trident 800 ein, sodass die Street Triple 798 RS nun eindeutig in Richtung maximaler Sportlichkeit geht.