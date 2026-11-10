Triumphbogen in Washington: Kennedy-Familie schließt sich Klage an

Neun Angehörige der Kennedy-Familie wollen den geplanten Triumphbogen in Washington stoppen. Sie warnen vor Schäden an Gräbern in Arlington.

Der geplante Triumphbogen in Washington sorgt für wachsenden Widerstand. Angehörige der Kennedy-Familie haben sich nun juristisch gegen das Bauprojekt von US-Präsident Donald Trump gestellt. Neun Familienmitglieder schlossen sich einer laufenden Klage an, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht. Ihr Ziel ist es, den Bau des Triumphbogens zu stoppen.

Der Triumphbogen soll in der Hauptstadt an einem zentralen Ort entstehen. Trump will ihn so groß errichten lassen, dass er den berühmten Arc de Triomphe in Paris übertrifft. Der Plan ist seit Längerem umstritten, und die Kritik an dem Vorhaben reißt nicht ab.

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Warum die Kennedy-Familie den Bau stoppen will

Die Kennedy-Familie wendet sich gegen die Sorge, dass der Triumphbogen dauerhaft Schatten auf bestehende Gräber und Denkmäler werfen könnte. Nach Ansicht der Kläger würde der Bau diese Stätten beschädigen.

Besonders betroffen wären nach Darstellung der Angehörigen die Gedenkstätten, die zu Ehren der Familie Kennedy auf dem Nationalfriedhof Arlington errichtet wurden. Die Familie verweist außerdem darauf, dass auch die Denkmäler Hunderttausender gefallener amerikanischer Helden betroffen wären.

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Mit ihrem Einstieg in die bereits laufende Klage verstärken die neun Familienmitglieder den juristischen Druck auf die Regierung. Ihr Vorgehen zeigt, dass sich die Auseinandersetzung um den Triumphbogen über politische Lager hinaus ausweitet.

Stadt Washington und Virginia klagen ebenfalls

Die Stadt Washington und der angrenzende Bundesstaat Virginia haben bereits vor den Angehörigen der Kennedy-Familie Klage gegen die Regierung eingereicht. Ihr zentraler Vorwurf lautet, dass der Plan bislang nicht vom Parlament genehmigt wurde.

Auch die Höhe des geplanten Bauwerks ist ein Streitpunkt für die Kläger. Sie halten das Projekt für überdimensioniert und sehen die Wirkung auf das Stadtbild kritisch, da der Triumphbogen an einem Ort stehen soll, der das Stadtbild prägt.

Die Regierung von Donald Trump hat sich in den Berichten nicht zu den Klagen im Detail geäußert. Damit bleibt offen, wie das Gericht die Vorwürfe der Stadt, des Bundesstaates und der Familie bewerten wird.

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Nähe zu Lincoln Memorial und Arlington

Der Standort des Triumphbogens liegt nach Angaben des Berichts in der Nähe des Lincoln Memorial. Der Militärfriedhof Arlington mit rund 400.000 Gräbern befindet sich ebenfalls nicht weit entfernt.

Diese räumliche Nähe ist der Kern der Sorge um Gräber und Denkmäler. Die Kläger argumentieren, dass ein so hohes Bauwerk die Gedenkorte dauerhaft verschatten und ihren Charakter verändern würde.

Umstrittene Architekturprojekte in Trumps zweiter Amtszeit

Der Triumphbogen ist nicht das einzige Bauprojekt, das Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit auf den Weg gebracht hat. Seit Anfang 2025 fällt der Präsident immer wieder mit umstrittenen Architekturvorhaben auf.

So lässt Trump etwa einen riesigen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses errichten. Kritiker werfen dem 80-jährigen Präsidenten vor, mit diesen Projekten vor allem Geltungssucht zu zeigen.