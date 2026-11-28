Die Hautpflege im Winter braucht besondere Aufmerksamkeit. Judith Williams verrät fünf häufige Pflegefehler und wie du trockene Haut vermeiden kannst.

Die Hautpflege im Winter braucht besondere Aufmerksamkeit. Judith Williams verrät fünf häufige Pflegefehler und wie du trockene Haut vermeiden kannst. Deine Haut spannt, wirkt fahl oder fühlt sich trotz täglicher Pflege trocken an?

Dann könnte es sein, dass deine gewohnteWer unter trockener Winterhaut leidet, greift häufig zu feuchtigkeitsspendenden Produkten. Doch genau hier liegt ein möglicher Pflegefehler:Denn im Winter produziert die Haut weniger Lipide – also Fette, die ihre natürliche Schutzbarriere unterstützen. Hyaluronsäure gilt als einer der beliebtesten Beauty-Wirkstoffe. Sie bindet Feuchtigkeit und kann die Haut dadurch praller und glatter erscheinen lassen.

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Gerade im Winter gibt es bei der Anwendung allerdings etwas zu beachten. Laut Judith Williams solltest du dich jetzt nicht ausschließlich auf ein leichtes Hyaluron-Serum verlassen. Ihre Empfehlung: Kombiniere das Serum mit einerkann abgestorbene Hautschüppchen entfernen und den Teint wieder frischer wirken lassen.