Trogbrücke bei Magdeburg für Wochen gesperrt

Die Trogbrücke bei Magdeburg wird vom 31. März bis 23. Mai für eine umfassende Bauwerksprüfung und notwendige Reparaturen komplett gesperrt. Während der Arbeiten können weder Schiffe noch Fußgänger oder Radfahrer die Brücke passieren.

Die Trogbrücke bei Magdeburg , eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Region und ein technisches Meisterwerk, wird für umfangreiche Bauarbeiten komplett trockengelegt. Das Wasser- und Schifffahrt samt Elbe (WSA) gab bekannt, dass die Brücke vom 31. März bis 23. Mai gesperrt sein wird. Während dieser Zeit sind weder Schiffe noch Fußgänger oder Radfahrer zugelassen. Die umfangreichen Arbeiten umfassen eine umfassende Bauwerksprüfung und notwendige Reparaturen.

Die Schifffahrt wird auf die Elbe umgeleitet und muss die Schleusen Rothensee und Niegripp passieren. Schifffahrtsunternehmen müssen dabei längere Fahrzeiten und die Wasserstände der Elbe berücksichtigen. Die 918 Meter lange Trogbrücke ist Teil des Europas größten Wasserstraßenkreuzes bei Magdeburg. Sie verbindet den Mittelland- und Elbe-Havel-Kanal und erspart Binnenschiffern zwischen Ruhrgebiet und Berlin einen zwölf Kilometer langen Umweg über die Elbe. Die Trogbrücke ist ein wichtiger Verkehrsweg für den Güterverkehr und für die touristische Attraktivität der Region. Die Sperrung wird die Schifffahrt beeinträchtigen und zu längeren Transportzeiten führen, aber die notwendigen Bauarbeiten sind notwendig, um die Sicherheit und Funktionalität der Brücke zu gewährleisten





